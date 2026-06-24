Dette privée : la Banque de France alerte sur des signaux comparables à la crise des subprimes aux Etats-Unis

La Banque de France a fait mercredi un parallèle entre la place prise aujourd'hui par la dette dite «privée», car accordée à des entreprises par des prêteurs non bancaires, et celle des subprimes peu avant 2008, responsables du déclenchement de la dernière grande crise financière.

Le spectre d’une crise financière majeure pèse sur la France. Dans son rapport sur la stabilité financière française publié ce mercredi, la Banque de France a fait un parallèle entre la place prise par la dette dite «privée» accordée à des entreprises par des prêteurs non bancaires et celle de la crise des subprimes de 2008 aux Etats-Unis.

📈 Découvrez le rapport de la Banque de France sur la stabilité financière.



Dans le cadre de son mandat de stabilité financière, la Banque de France est en charge de l’évaluation des risques et des vulnérabilités présents dans le système financier français.



L’analyse de ces… pic.twitter.com/0fSmAA8jbU — Banque de France (@banquedefrance) June 24, 2026

«On voit réapparaître des ingrédients qui nous font penser à la crise passée», a déclaré la seconde sous-gouverneure de la Banque de France Agnès Bénassy-Quéré, lors de la présentation d'un rapport sur la stabilité financière.

Les montants en jeu «sont assez comparables, de l'ordre de 1.500 milliards de dollars pour les subprimes en 2006, soit le même ordre de grandeur pour le crédit privé» aujourd'hui à l'échelle mondiale, a-t-elle indiqué.

Cette dernière a néanmoins noté une différence notable : l'économie s'étant largement développée en 20 ans, la taille relative du crédit privée est plus faible que ne l'était celle des subprimes, avec des crédits hypothécaires accordés à un grand nombre de ménages modestes peu solvables.

Un crédit privé jugé «assez opaque»

Le crédit privé est «assez opaque en termes de valorisation», a relevé Agnès Bénassy-Quéré, et présente des difficultés pour savoir exactement «qui détient quoi».

Cela est dû notamment au phénomène de titrisation, déjà accusé de tous les maux en 2008. Il revient à regrouper des crédits pour les transformer en actifs destinés à être vendus en «tranches» sur les marchés financiers.

Ces produits structurés transfèrent le risque de défaut d'un prêteur initial à d'autres, le rendant difficile à mesurer dans les bilans des acteurs financiers au fil des différentes structurations et reventes.

«Comme ce n'est pas un marché organisé, on peut avoir le même phénomène de défiance qu'on a connu en 2008», a prévenu l'économiste.

Toutefois, les institutions exposées «ne sont pas très endettées», a-t-elle précisé, contrairement aux emprunteurs immobiliers américains.

Une exposition limitée pour les acteurs financiers français

L'exposition est a priori limitée pour les acteurs financiers français, d'environ 1% pour les assureurs, moins pour les banquiers, selon l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), adossée à la Banque de France.

Le marché du crédit privé, en développement depuis une dizaine d'années, traverse depuis fin 2025 une période de défiance, notamment aux Etats-Unis.

«L’exposition croissante du crédit privé au secteur de l'IA rend par ailleurs cette classe d'actifs vulnérable» si les revenus de ce secteur ne sont pas à la hauteur des attentes, ajoute la Banque de France dans son rapport.

L'institution a également attiré l'attention sur les marchés d'actions aux Etats-Unis, très largement tirés par quelques valeurs technologiques. Ils «restent vulnérables à un brusque retournement», a averti Agnès Bénassy-Quéré.

La banque centrale française note enfin la place de plus en plus importante prise par les fonds dits «alternatifs», ou «hedge fund», dans la détention de la dette souveraine française.