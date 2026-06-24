Japon : le gouvernement veut imposer un bracelet électronique avec un GPS aux harceleurs, pour alerter les victimes

Face à la multiplication des affaires de harcèlement, le Parti libéral-démocrate (PLD) a proposé un système de surveillance renforcé visant les auteurs de ces faits. Le dispositif, qui repose sur un bracelet électronique doté d'un GPS, permettrait d'alerter les victimes lorsqu'un harceleur s'approche d’elles.

Des harceleurs sous surveillance permanente. Alors qu'au cours de l'année, deux meurtres très médiatisés liés à des affaires de harcèlement ont profondément ému la population japonaise, le gouvernement a réfléchi depuis à une réponse pour lutter contre ce phénomène.

Si la police japonaise ne dispose actuellement que de peu de moyens pour lutter contre le harcèlement, le Conseil de recherche sur la sécurité, la lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité du Parti libéral-démocrate (PLD) a finalisé en ce mois de juin une proposition de modification de la loi sur le harcèlement.

Dans cette réécriture, le parti de la présidente japonaise, Sanae Takaichi, prévoit notamment que les personnes faisant l'objet d'une ordonnance restrictive puissent être contraintes de porter un bracelet électronique. Avec un GPS incrusté permettant de géolocaliser l’agresseur, le dispositif pourrait être imposé par un juge après le dépôt d'une plainte et la confirmation de la menace par les forces de l’ordre.

Les victimes protégées par un périmètre d’alerte

Grâce au GPS intégré, les déplacements des harceleurs seraient surveillés afin d'empêcher tout rapprochement avec ces dernières qui, en grande majorité, sont des femmes agressées par des ex-compagnons. Dès que l’harceleur s'approcherait de la zone où elle se situe, la victime recevrait une alerte sur son téléphone, lui conseillant de se mettre à l'abri ou de contacter les forces de l'ordre les plus proches.

Par ailleurs la Corée du Sud a elle aussi de son côté, l’année dernière, imposé ces bracelets de géolocalisation à ses harceleurs avec une application affichant en temps réel la position de ces derniers. Le pays a également mis en place deux centres nationaux de surveillance, afin de suivre leurs déplacements en direct sur des cartes électroniques. Dès que l'un d'entre eux s'approche à moins de 2.000 mètres d'une potentielle victime, des agents contactent l’harceleur pour lui demander de justifier sa présence dans le périmètre de cette dernière.

Cette proposition du PLD intervient alors que les arrestations pour harcèlement ont enregistré une hausse de 24,1% en 2024 par rapport à l'année précédente. Selon FranceInfo, l’année 2025 «à même battu tous les records» avec 3.717 affaires recensées par la police japonaise.

Toutefois, le projet de loi a encore du chemin à parcourir avant d'être adopté. Il est probable que certains législateurs et groupes juridiques s'opposent à ce traitement plus strict des délinquants, invoquant des motifs de violation des droits de l'homme.