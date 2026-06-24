Léon XIV : pourquoi le pape reçoit-il des écrivains du monde entier ce mercredi ?

Le pape Léon XIV recevra une trentaine d'écrivains du monde entier ce mercredi afin de célébrer le centenaire de la Librairie éditrice vaticane (LEV). Cinq Français sont conviés.

Des invités spéciaux. À l’occasion des 100 ans de la Librairie éditrice vaticane (LEV), le pape Léon XIV recevra en audience une trentaine d’écrivains venant du monde entier ce mercredi 24 juin 2026. Parmi la trentaine d’invités, on retrouve deux Français : Sorj Chalandon et Éric-Emmanuel Schmitt. Le prix Nobel de littérature norvégien Jon Fosse figure également parmi les invités.

Ce mercredi, la Librairie éditrice vaticane célébrera le centenaire de sa fondation par le pape Pie XI en 1926. À cette occasion, cette maison d’édition chargée de la publication et des droits des documents officiels de l’Église catholique, notamment les textes des papes, organise une audience entre le pape et une trentaine d’écrivains. Ces dernières années, le pape François et Léon XIV ont reçu de la même manière des représentants des mondes de l’art, du cinéma et même des humoristes.

Les nations les plus représentées lors de l’audience de mercredi seront l’Italie, avec dix écrivains, suivie des États-Unis et de la France, avec cinq auteurs, en comptant Éric-Emmanuel Schmitt qui a la double nationalité franco-belge. Les autres écrivains français présents sont les dominicains Adrien Candiard et Sylvain Detoc, l’essayiste Jean de Saint-Chéron et l’ancien journaliste Sorj Chalandon.

Les autres pays représentés lors de l’audience sont la Belgique, l’Espagne, l’Irlande, Israël, la Roumanie ainsi que le Royaume-Uni.