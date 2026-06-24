M&M's : ces deux couleurs pourraient bientôt disparaître pour une raison précise

Dans le cadre d'une nouvelle campagne de santé prévue cet été par le gouvernement américain, la célèbre marque M&M’s, va lancer une nouvelle version de ses confiseries sans colorants artificiels. De ce fait, deux couleurs historiques pourraient bien finir par être abandonnées.

La fin d'une ère. Alors que M&M’s s’apprête à célébrer cet été son 85e anniversaire, l’enseigne, appartenant au groupe Mars, prépare une petite révolution. La fameuse marque de confiserie prévoit de commercialiser en août une nouvelle version de ses chocolats à partir d'ingrédients naturels et sans deux de ses couleurs emblématiques.

Cette initiative intervient alors que le mouvement, «Make America Healthy Again» (Rendre l'Amérique à nouveau en bonne santé), soutenu par le secrétaire américain à la Santé Robert F. Kennedy Jr., accentue la pression sur les industriels de l'agroalimentaire pour que ces derniers abandonnent l'utilisation de colorants artificiels.

Toutefois cette transition ne se fait pas sans difficulté. Si Mars est parvenu à reproduire les teintes rouge, orange et jaune à partir d'alternatives naturelles, les couleurs bleue et marron ne figureront plus dans cette nouvelle gamme.

La spiruline, un obstacle inattendu

Un énorme changement pour la marque américaine alors que le bleu fait partie de l'identité visuelle des M&M's depuis 1995. Mais le responsable a un nom : la spiruline, une micro-algue riche en protéines souvent présentée comme un superaliment.

Choisie comme le meilleur substitut naturel au colorant artificiel bleu, la spiruline nécessite environ sept fois plus de pigment pour obtenir la teinte attendue, générant un mélange plus épais qui laisse des résidus dans les machines de l’entreprise.

Ces dépôts provoqueraient une accumulation dans les canalisations et favoriseraient l'apparition de moisissures, créant ainsi un risque pour la sécurité alimentaire. Pour Claire Hewitt, responsable du projet chez Mars, qui se décrit elle-même comme «responsable des couleurs», il s’agit de «la chose la plus difficile que j’aie eu à faire dans ma carrière», a-t-elle confié auprès du Wall Street Journal.

Une solution trop coûteuse

Pour résoudre ce problème, Mars, qui produit 600 millions de M&M's par jour, avait mobilisé plus d'une centaine de salariés sur plusieurs sites de production afin de préserver l'apparence emblématique de leurs bonbons tout en intégrant la spiruline dans la nouvelle recette.

Mais pour lutter contre ces résidus, l'entreprise devait moderniser plus de 300 machines dans ses usines et apporter de nouvelles cuves de mélange, de nouveaux moteurs ainsi que des équipements de nettoyage spécifiques, représentant un investissement de plusieurs millions de dollars.

Face à ces contraintes, le géant de la confiserie s’est donc résolu à ne plus commercialiser les M&M’s bleus et marron, la couleur brune dépendant fortement du pigment bleu pour obtenir sa teinte. Par ailleurs, l’entreprise avait exploré d’autres pistes en envisageant notamment la confection de nouvelles déclinaisons violettes et roses.

Les nouveaux M&M’s aux couleurs naturelles seront dans un premier temps commercialisés exclusivement sur Amazon, tandis que la version traditionnelle restera disponible. À plus long terme, Mars ambitionne de recréer l’ensemble des six couleurs emblématiques d’ici à 2028.