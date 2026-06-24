«Plus de 50°C dans l'avion» : une panne de climatisation pousse les secours à intervenir pour sauver les passagers

Le dimanche 21 juin, des passagers de la compagnie aérienne SunExpress sont restés bloqués près de deux heures dans un avion sans climatisation sur le tarmac de l’aéroport de Francfort. Face à la chaleur extrême, les secours ont été obligés d’intervenir.

Un voyage qui tourne au cauchemar. Le 21 juin dernier, des voyageurs sont restés confinés près de deux heures dans une cabine surchauffée, sans climatisation, sur le tarmac de l’aéroport de Francfort

Alors que la température extérieure atteignait les 35 °C, une panne de climatisation a retardé le décollage du vol SunExpress à destination d'Antalya en Turquie, a rapporté la chaîne allemande RTL. Alors que le retard s'accumulait, la chaleur dans l'avion montait en flèche, atteignant, selon des passagers, plus de 50° C.

Malgré la chaleur suffocante, la compagnie a été contrainte de laisser les passagers confinés, pour des raisons de sécurité.

Sur les réseaux sociaux, une vidéo montrait des passagers, y compris des bébés, les visages en sueur, rouges, se ventiler tant bien que mal avec des éventails.

Imagine sitting inside an aircraft for more than 2 hours in 56°C heat with no air conditioning



Passengers on a SunExpress flight from Frankfurt to Antalya say children and babies fainted, while others suffered panic attacks before the plane even took off pic.twitter.com/ptgbqQzrqy — Surajit (@surajit_ghosh2) June 22, 2026

«Nous sommes restés bloqués dans l’avion pendant plus de deux heures avant le décollage, par une chaleur importante, sans climatisation, assure un passager. Des enfants et des bébés ont fait des malaises, des gens ont fait des crises de panique.»

La police a dû intervenir

Après avoir insisté à de nombreuses reprises auprès des services d’urgences, les voyageurs ont finalement été écoutés. Les secours sont intervenus et ont libéré les passagers de l'avion.

«Les services d’urgence, les pompiers et la police ont été déployés sur le tarmac de l’aéroport de Francfort hier après-midi après que plusieurs personnes à bord d’un avion se sont plaintes de symptômes liés à la chaleur», a confirmé la police.