Trois randonneurs décèdent sur un même sentier sous 43 °C à quelques jours près dans l'Arizona

Trois randonneurs, âgés de 67 à 72 ans, ont succombé à la mi-juin aux fortes chaleurs relevées au sein du parc national du Grand Canyon situé en Arizona (Etats-Unis).

Une zone à risques pour les randonneurs américains. Trois randonneurs ont péri à quelques jours d’intervalle en raison des fortes chaleurs relevées dans le parc national du Grand Canyon en Arizona (Etats-Unis).

🌡️🥾 Three hikers have died from heat-related illnesses in Grand Canyon National Park as temperatures inside the canyon climbed above 109°F (43°C).



Park officials are urging visitors to avoid hiking between 10 a.m. and 4 p.m. and to take extreme precautions as dangerous heat… pic.twitter.com/4mBs0T8Kjb — THE INFORMANT (@TheInformantUSA) June 22, 2026

Les responsables du parc national du Grand Canyon (GCNP) ont précisé, dans un communiqué de presse relayé le 19 juin, qu’un homme de 72 ans est décédé des suites de «symptômes de maladie liée à la chaleur» le long du sentier South Kaibab le 12 juin dernier.

Cette même source a précisé qu’un autre drame de ce type avait eu lieu le 16 juin. Un homme de 68 ans et une femme de 67 ans ont été retrouvés morts sur le sentier North Kaibab après «avoir succombé à des symptômes de maladie liée à la chaleur».

«Dans les deux cas, les randonneurs décédés empruntaient des sentiers dans le canyon intérieur, où les températures peuvent dépasser 43 °C à l'ombre en milieu de journée. Malgré une intervention rapide et l'appui aérien, les trois personnes ont été retrouvées décédées à l'arrivée des secours», a détaillé le GNCP.

Les trois corps ont été récupérés et transportés au bureau du médecin légiste du département de la santé et des services sociaux du comté de Coconino, à Flagstaff, selon People.

«Les maladies liées à la chaleur peuvent survenir soudainement»

«Les maladies liées à la chaleur peuvent survenir soudainement et l'état d'un visiteur peut se détériorer rapidement. Les symptômes incluent, entre autres, des maux de tête, une désorientation et de la confusion», a expliqué le GCNP.

«La prévention est essentielle. Buvez de l'eau. Assurez-vous d'avoir consommé suffisamment de sel : transpirer dans le désert ne signifie pas toujours être mouillé, car la transpiration s'évapore rapidement. Emportez toute l'eau nécessaire : tous les sentiers ne sont pas équipés de points d'eau, et même ceux qui le sont peuvent connaître des coupures. Si vous vous trouvez près d'un cours d'eau, mouillez-vous et mouillez vos vêtements», a rappelé le GCNP.

Le Service des parcs nationaux a averti les visiteurs de ne pas emprunter les sentiers d'Inner Canyon entre 10h et 16h.