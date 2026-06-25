Allemagne : le responsable sécurité d'un lac critiqué pour avoir refusé l'accès à des baigneurs non germanophones

Une mesure instaurée dans un lac situé à Halle en Allemagne a fait polémique en raison d'une interdiction d'accès imposée aux baigneurs non germanophones.

Pour se rafraîchir en cet épisode caniculaire dans le lac Heidesee, situé dans la ville de Halle en Allemagne, les baigneurs doivent posséder une compétence bien particulière, autre que la nage. En effet, les nageurs doivent parler allemand, raconte la presse locale dont Bild le 24 juin.

À l'entrée de ce lieu naturel sécurisé, le niveau d'allemand est évalué par des maîtres-nageurs. Une mesure de sécurité instaurée après un incident survenu avec des touristes incapables de comprendre les consignes à suivre.

«Je suis responsable de la baignade. S'il arrive quelque chose, tout le monde va me pointer du doigt», justifie Mathias Nobel, responsable de la surveillance au lac et auteur de cette interdiction, dans les colonnes du quotidien allemand.

Son initiative a été vivement critiquée par différents acteurs de la ville et du pays, qui l'ont jugée disproportionnée et discriminatoire. «Imaginez les réactions que cela susciterait si les voyageurs germanophones à Majorque devaient prouver leurs connaissances linguistiques pour se baigner», a répondu un porte-parole de l'organisme national de lutte contre les discriminations, en réaction à la polémique. L'association allemande de sauvetage aquatique a même précisé dans un communiqué qu'elle se distanciait fermement de cette interdiction.

une interdiction jugée xénophobe

L'affaire qui a pris une grande ampleur, est parvenue aux oreilles de la justice. Les autorités locales ont demandé à Mathias Nobel de lever cette interdiction. «Le lac doit être ouvert à tous», a rappelé un porte-parole de la ville dans un communiqué. «Toutes les actions perçues comme xénophobes pourraient nuire à la réputation de notre territoire», a-t-il ajouté.

Mathias Nobel nie avoir pris cette décision pour instaurer un climat à «caractère xénophobe». Il souhaitait simplement protéger ses baigneurs en s'assurant qu'ils étaient capables de «comprendre les règles de sécurité pour agir rapidement en cas de danger». Le maître-nageur a également rappelé que le lac était beaucoup plus profond qu'une piscine.