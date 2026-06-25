Canicule : pourquoi l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus vite

La France, et une partie de l'Europe, traversent actuellement une période de canicule. Globalement, les experts ont constaté que l'Europe est le continent qui se réchauffe le plus vite. Plusieurs raisons l'expliquent, notamment sa configuration géographique.

Un phénomène scientifiquement prouvé. Comme les apparences le laissaient penser, l'Europe subit davantage d'épisodes de canicule et se réchauffe bel et bien plus vite que le reste du monde. Pendant que la Terre s'est réchauffée d'environ 1,4 °C par rapport à l'ère préindustrielle, le continent européen affiche déjà une hausse d'environ 2,4 à 2,5 °C selon le dernier rapport du service européen Copernicus. Ce rapport explique que 95% du territoire européen a subi en 2025 une hausse des températures supérieure au reste du monde.

© Copernicus / C3S/ECMWF

Plusieurs facteurs géographiques, physiques et atmosphériques expliquent cette hausse des températures plus violente en Europe.

Une proximité directe avec l'Arctique

Sa proximité avec l'Arctique permet en effet d'expliquer en grande partie l'augmentation des températures en Europe.

L'Arctique est l'endroit du globe qui subit le réchauffement le plus extrême, et il entraîne avec lui le nord du continent. Car ce voisinage crée un cercle vicieux lié à l'albédo (le pouvoir réfléchissant d'une surface). En temps normal - c'est ce qu'il se passait jusqu'à ces dernières décennies - la neige et la glace blanches fonctionnaient comme un miroir, renvoyant les rayons solaires vers l'espace. Mais avec le recul des glaciers et de la couverture neigeuse hivernale, le sol sombre ou la roche sont beaucoup plus exposés.

Au moment du pic habituel d'enneigement en mars 2025, la surface couverte de neige en Europe s'est effondrée de 31 % sous la moyenne historique (la période de référence 1991-2020), informe le rapport de Copernicus. Ce qui correspond à la surface cumulée de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, de la Suisse et de l'Autriche. Ce déficit a marqué la troisième plus faible étendue de neige enregistrée en Europe depuis le début des mesures satellites en 1983.

© Copernicus C3S/ECMWF/WGMS

L'énergie solaire est donc absorbée au lieu d'être réfléchie, augmentant localement les températures.

Une configuration géographique propice aux fortes chaleurs

Pour expliquer la hausse des températures en Europe, Copernicus insiste également sur le fait que les masses terrestres se réchauffent beaucoup plus rapidement que les océans.

Ces derniers absorbent près de 90 % de l'excès de chaleur généré par l'effet de serre, brassent cette énergie en profondeur grâce aux courants marins, et évacuent le trop-plein par évaporation. Ce qui ralentit considérablement la hausse des températures de l'air au-dessus des mers.

Au contraire des continents, comme l'Europe, qui depuis les années 1980 se réchauffe à un rythme d'environ 0,56 °C par décennie, comme le détaille Copernicus. C'est plus du double de la moyenne mondiale (qui est de 0,27 °C par décennie).

Cela s'explique par la densité du bloc eurasien, que l'Europe forme avec l'Asie. Copernicus souligne d'ailleurs des disparités au sein même du continent. Si l'Europe de l'Ouest bénéficie parfois de la relative fraîcheur de l'océan Atlantique, l'Europe centrale et l'Europe de l'Est sont directement soumises à ce régime purement continental.

Aussi, le rapport de Copernicus met en avant la multiplication des situations de «blocages atmosphériques». Sous l'effet du réchauffement de l'Arctique, les courants d'altitude (le Jet Stream) ralentissent et forment de grandes ondulations. Les météorologues utilisent le terme de «blocage en Oméga». Autrement dit, le courant se fige et aspire l'air brûlant du Sahara, le piégeant au-dessus de l'Europe pendant des semaines.

La diminution de l'effet parasol de la pollution atmosphérique

Enfin, une autre raison, et c'est la plus étonnante : l'amélioration de la qualité de l'air.

Pendant des décennies, la pollution industrielle européenne (dioxyde de soufre, particules fines) a agi comme un filtre. Ces particules réfléchissaient une partie des rayons du soleil vers l'espace, ce qui refroidissait artificiellement la surface.

En appliquant des normes de santé publique très strictes pour éliminer les pluies acides et le smog, l'Europe a massivement nettoyé son atmosphère. Avec comme revers de la médaille un rôle dans la hausse globale des températures.

Reste à savoir si nos infrastructures et nos sociétés seront capables de s'adapter à ces hausses de températures, qui devraient s'installer durablement et s'accentuer dans les années à venir.