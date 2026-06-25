Double séisme au Venezuela : au moins 32 morts et plus de 700 blessés

Le Venezuela a été frappé cette nuit par deux puissants séismes, de magnitudes 7,2 et 7,5 selon le service sismologique américain. On déplore au moins 32 morts et plus de 700 blessés. L'état d'urgence a été déclaré. Donald Trump a affirmé que les Etats-Unis sont «prêts et disposés» à venir en aide au pays.

L'effroi. Deux puissants séismes, de magnitudes 7,2 et 7,5 selon le service sismologique américain, ont frappé coup sur coup mercredi le Venezuela, où des journalistes ont vu des immeubles effondrés et assisté à des scènes de panique dans la capitale Caracas.

Selon un premier bilan, on déplore au moins 32 morts et plus de 700 blessés. La présidente par intérim du pays, Delcy Rodriguez, a déclaré l'état d'urgence.

Tenemos un objetivo central y esencial: salvar vidas en unión nacional, unidos vamos a superar esta tragedia. pic.twitter.com/OXlmrKZo9m — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

Par ailleurs, Delcy Rodriguez a indiqué qu'elle ne disposait pas encore de données concernant l'Etat de La Guaira, situé à proximité de la capitale et qui est selon elle la région la plus touchée.

Selon le United States Geological Survey (USGS), une première secousse de magnitude 7,2 est survenue à 18h04 locales (minuit heure française) à une profondeur de 21,9 km, à environ 200 km à l'ouest de Caracas.

Dégâts matériels considérables ont déjà été constatés. © REUTERS/Fausto Torrealba

Une deuxième secousse de magnitude 7,5 à 10 km de profondeur a été enregistrée 39 secondes plus tard à 45 km de là, suivie d'une vingtaine de répliques.

La secousse a été ressentie jusqu'en Colombie, dans la capitale Bogota, pourtant distante de 1.000 km à vol d'oiseau.

Toujours d'après l'USGS, il s'agit d'un «double événement» et d'une «catastrophe qui devrait avoir une ampleur considérable». «Il est probable que le bilan soit lourd et que les dégâts soient importants», a écrit l'institut.

Des dégâts matériels importants

Outre le bilan humain qui pourrait encore considérablement augmenter, des dégâts matériels importants ont déjà été constatés.

Delcy Rodriguez a indiqué que l'aéroport de Caracas, gravement endommagé selon elle, a été fermé pour des raisons de sécurité.

Así quedó él Areopuerto de Maiquetia a esta hora vivimos momentos difíciles pic.twitter.com/NXLUX4dB5L — Wilmer Azuaje (@AZUAJE_WILMER) June 24, 2026

Des images publiées par le député Wilmer Azuaje et par des utilisateurs des réseaux sociaux ont montré des morceaux de maçonnerie du plafond d'un terminal s'effondrer, et des gens effrayés s'enfuir en courant.

Par ailleurs, une journaliste de l'AFP a vu un immeuble de 22 étages entièrement détruit dans le quartier d'Altamira.

De plus, des coupures d'électricité ont été signalées dans la capitale, où de nombreuses rues sont jonchées de débris de verre.

Les secours sont mobilisés pour retrouver les victimes. © REUTERS/Gaby Oraa

Le ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello a déclaré que plusieurs immeubles s'étaient effondrés dans la capitale, et a indiqué avoir ordonné la coupure de l'alimentation en gaz.

«Certaines structures ont été endommagées et nous voulons éviter tout accident lié au gaz», a-t-il écrit sur X.

Sur place, les secours se mobilisent pour venir en aide aux victimes du double séisme. Le président américain, Donald Trump, a d'ores et déjà indiqué que «les Etats-Unis sont prêts, disposés et capables d'apporter leur aide» au Venezuela.

La République Dominicaine, le Mexique, le Brésil ou encore l'Equateur ont également fait part de leur volonté de venir en aide au Venezuela.