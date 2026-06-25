Emmanuel Macron reçoit Georgia Meloni pour un sommet Paris-Rome afin d'apaiser les tensions

Après plusieurs mois de tensions, Emmanuel Macron reçoit ce jeudi 25 juin la Première ministre italienne Giorgia Meloni sur la Côte d’Azur pour un sommet destiné à relancer la coopération entre les deux pays.

Nouvelle étape dans le rapprochement entre Paris et Rome. Emmanuel Macron doit recevoir ce jeudi 25 juin la Première ministre italienne Giorgia Meloni sur la Côte d’Azur pour un sommet consacré aux principaux dossiers communs entre les deux pays.

L'enjeu est clair : afficher un entente entre les deux dirigeants après plusieurs années marquées par des relations parfois compliquées. Depuis l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni en 2022, les désaccords n'ont pas manqué entre la France et l'Italie, notamment sur les questions migratoires.

Mais le ton a changé ces derniers mois. En effet, les échanges se sont multipliés entre Paris et Rome, au point de pousser les deux dirigeants à organiser ce premier sommet bilatéral depuis l'entrée en fonction de la cheffe du gouvernement italien.

«La Méditerranée nous rapproche»

Selon l'Élysée, cette rencontre doit permettre de faire avancer plusieurs dossiers stratégiques. Défense, espace, énergie, infrastructures ou encore coopération industrielle seront au menu des discussions.

L'objectif est de transformer les convergences politiques affichées ces derniers mois en projets concrets.

Le choix de la Côte d'Azur n'est pas anodin. «La Méditerranée nous rapproche», a résumé l'Élysée cette semaine en présentant ce déplacement.

Emmanuel Macron et Giorgia Meloni doivent notamment participer à un forum économique organisé au Cannet sur le site de Thales Alenia Space.

Des restrictions de circulation pour l'évènement

Un important dispositif de sécurité a été déployé pour l'occasion. À Antibes, plusieurs restrictions de circulation et de stationnement sont prévues au cours de la journée, notamment dans le secteur des remparts et du Vieil-Antibes.

Certaines portions du littoral ainsi que plusieurs activités nautiques feront également l'objet de mesures temporaires.

Au-delà des annonces attendues, cette rencontre doit surtout permettre aux deux dirigeants de confirmer le réchauffement des relations entre Paris et Rome, alors que la France et l'Italie cherchent à peser davantage sur plusieurs dossiers européens.