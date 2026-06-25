Etats-Unis : une fillette de 3 ans meurt à cause d'une infestation de poux, les parents condamnés à de la prison

Les parents d'une fillette morte dans le nord de l'État de New York en février 2025 viennent d'être condamnés à de la prison ferme. Leur fille avait succombé à une infestation violente de poux en raison des conditions insalubres dans lesquels ses parents l'élevaient.

Une situation dramatique. Une fillette de 3 ans, victime de maltraitance, est morte après une infestation grave de poux en février 2025, au nord de l'État de New York, a rapporté le New York Post. Ses parents viennent d'être condamnés à de la prison ferme.

Joycelynn Ann Dylewski, 3 ans, est décédée en raison de la grande insalubrité de l'appartement où elle vivait avec ses parents, Matthew Dylewski, 34 ans, et Samantha Dylewski, 33 ans, à Corinth, dans le comté de Saratoga.

La fillette avait été retrouvée dans un état déplorable le 19 février 2025 par les enquêteurs ont constaté des insectes sur son visage et son cuir chevelu. Les dents de la petite fille étaient en état de décomposition et un cafard est tombé du bonnet qu'elle portait lorsqu'il lui a été retiré.

La petite fille a succombé à une négligence aiguë et chronique. Elle souffrait d'une infestation de poux tellement extrême qu'elle lui a causé une anémie sévère, laquelle a fini par provoquer un arrêt cardiaque.

Des actes importants de maltraitance

L'enquête a permis d'établir le fait que la fillette n'avait pas vu de médecin depuis 10 mois et souffrait de graves caries non soignées, alors que les quatre autres enfants du couple, eux, allaient chez le médecin. De fortes doses de Clonidine (un médicament pour la tension) ont aussi été trouvées dans son organisme.

Le père a plaidé coupable d'homicide par négligence criminelle. «J'aimerais tellement que ça ne soit pas arrivé. J'aurais voulu que ce soit moi qui meure à la place de ma fille», a-t-il déclaré lors du procès, comme le relaye le média américain. Le juge James R. Davis a prononcé pour le couple la peine maximale autorisée par la loi pour ce chef d'inculpation précis (16 mois à 4 ans de prison).

Il est interdit aux deux parents d'avoir le moindre contact avec leurs quatre enfants survivants jusqu'en 2038. «En tant que mère, j'avais le devoir de les protéger de tout danger, et j'ai failli à cette mission», a déclaré la mère de la fillette lors de son jugement.