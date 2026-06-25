Euro numérique : ce qu’il faut savoir sur ce projet de nouvelle monnaie européenne déployée en 2029

Le projet de monnaie numérique, «l’euro numérique», a été approuvé par la commission des affaires économiques du Parlement européen, mardi 23 juin. Cette initiative, en négociation depuis de nombreuses années, sera désormais mise en service dès 2029. Voici ce qu'elle va changer.

Dans trois ans, les Américains ne pourront plus nous supprimer nos cartes bancaires en un claquement de doigts. La commission des affaires économiques du Parlement européen vient de voter, mardi 23 juin, le projet d'euro numérique. Cette nouvelle forme dématérialisée de monnaie a été présentée comme une alternative aux réseaux américains Visa et Mastercard pour les paiements électroniques.

Car oui, pour l’instant, la majorité de nos paiements par carte bancaire dépendent des États-Unis. Ce constat pourrait avoir de graves conséquences. La France se rappelle encore cette affaire, l’an dernier, quand Washington avait prononcé des sanctions contre des juges de la Cour pénale internationale (CPI), dont faisait partie le Français Nicolas Guillou. Celui-ci s’était retrouvé du jour au lendemain privé de sa carte de crédit Visa.

Lancé par la Banque centrale européenne (BCE), ce projet a été expliqué par Alessandro Giovannini, conseiller au sein de la BCE, comme étant «une chance de mettre fin à une dépendance dont nous nous accommodons depuis trop longtemps».

Une nouvelle forme de monnaie

Concrètement, l’euro numérique est une version dématérialisée de l’euro que l’Union européenne connaît actuellement. Il aura la même valeur que son équivalent en pièces et en billets. Cependant, pour l’utiliser, il faudra créer un compte dédié au sein d’une banque ou d’un établissement public, type bureau de poste, et y transférer de l’argent depuis un autre compte, ou via un dépôt en espèces.

La commission des affaires économiques a précisé que ce nouveau système sera respectueux de la vie privée. Il n’y aura aucune possibilité d’identifier les auteurs des transactions.

L’euro numérique, c’est comme le bitcoin ?

Même si cette nouvelle monnaie est numérique, elle ne fonctionne pas de la même manière que le bitcoin, d'ailleurs ce n'est pas vraiment une cryptomonnaie, mais bien une "monnaie numérique". Le bitcoin est un actif privé et spéculatif, alors que l’euro numérique sera émis par la BCE. Si, à première vue, ce n’est qu’une petite différence, les implications sont néanmoins importantes.

Le bitcoin n’est émis par aucun État et sa valeur dépend de l’offre et de la demande, ce qui en fait une monnaie à la valeur très volatile. En revanche, celle de l’euro numérique est calquée sur celle de l’euro que l’on connaît aujourd’hui. Alors, n’ayez pas peur de tout perdre du jour au lendemain si vous décidez d’utiliser cette nouvelle monnaie.