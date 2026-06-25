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Guerre en Ukraine : Donald Trump juge que Volodymyr Zelensky «s'en sort plutôt bien» et salue «son courage»

Depuis la semaine dernière, Donald Trump a pris un virage inattendu en faveur de l'Ukraine. [Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Le président américain a salué le «courage» de son homologue ukrainien, précisant qu'il «s'en sortait plutôt bien» contre l'offensive russe. 

En août, Donald Trump déclarait que l'Ukraine n'avait «aucune chance de gagner la guerre contre la Russie», en raison de son «manque d'attaques» envers l'ennemi. Le président américain semble aujourd'hui avoir changé de discours. Ce dernier a estimé mercredi 24 juin, lors d'une conférence de presse, que Volodymyr Zelensky «s'en sortait plutôt bien». 

«Il tient bon», a affirmé le président américain. «Beaucoup de personnes meurent des deux côtés mais il s'en sort plutôt bien.»

Donald Trump a également vanté les mérites de son homologue ukrainien, en le qualifiant de «courageux». Il a beaucoup «d'équipements» et de très «bons soldats», qui sont de «grands combattants».

L'ukraine multiplie les ripostes 

Ces compliments interviennent alors que l'armée ukrainienne multiplie les opérations de plus en plus spectaculaires. L'Ukraine a récemment annoncé mener des frappes préventives contre des utilisations installées par la Russie. Mi-juin, un officier militaire russe a été tué dans une attaque à la voiture piégée.  

Depuis la semaine dernière, Donald Trump a pris un virage inattendu en faveur de l'Ukraine. Lors du G7, déroulé à Evian, le président américain qui affirme être proche de son homologue russe Vladimir Poutine, y a notamment accepté un échange prolongé et improvisé avec les présidents français, Emmanuel Macron, et ukrainien, Volodymyr Zelensky. 

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«Il s'agissait d'un entretien de coordination important, susceptible d'apporter des changements significatifs. Nous avons passé en revue les résultats de nos discussions lors du sommet du G7», a déclaré le président ukrainien sur les réseaux sociaux. 

Guerre en UkraineDonald TrumpZelensky

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