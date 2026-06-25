Le pilote fait une crise d'épilepsie en plein vol avant d'être maîtrisé par des passagers

Mercredi 24 juin, le commandant de bord d'un vol d'Air Canada a été victime d'une crise d'épilepsie, en plein vol. Le copilote a dérouté l'appareil pendant que des passagers ont tenté de maîtriser le pilote.

Grosse frayeur dans les airs. Le commandant de bord d'un vol d'Air Canada reliant Newark (États-Unis) à Halifax (Canada) a été victime d'une crise d'épilepsie, mercredi, en plein vol. Alors que le copilote a repris les commandes et dérouté l'appareil vers Boston, plusieurs passagers sont intervenus pour maîtriser le pilote, selon le témoignage de l'un d'eux recueilli par ABC News.

Tout a commencé lorsque l'avion a brusquement viré à plusieurs reprises. «J'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas une simple turbulence», a raconté Rodney McDonald, qui voyageait avec sa femme et ses deux fils. «On s'est mis à prier».

Quelques instants plus tard, une hôtesse de l'air s'est précipitée dans le cockpit avant d'en faire sortir le commandant de bord. D'après ce passager, le pilote semblait faire une crise d'épilepsie et ne contrôlait plus ses mouvements.

Une quarantaine de minutes d'intervention

Pendant que le copilote gardait le contrôle de l'avion, une infirmière présente à bord et plusieurs voyageurs ont prêté main-forte à l'équipage. Ils ont maintenu le pilote au sol pendant près de quarante minutes.

Passengers aboard an Air Canada flight helped restrain a pilot, who they say appeared to be having a seizure, for about 40 minutes after the aircraft suddenly swerved midflight, according to a passenger who spoke exclusively with ABC News. https://t.co/CGKAKxlvBG — ABC News (@ABC) June 25, 2026

«Il avait perdu le contrôle de son corps. On a fait tout ce qu'on a pu pour le maintenir au sol», a expliqué Rodney McDonald, qui a également salué le calme des membres d'équipage tout au long de l'incident.

L'appareil, qui transportait 61 passagers, s'est finalement posé sans encombre à Boston. Le commandant de bord a ensuite été transporté à l'hôpital. Aucun blessé n'a été signalé.