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Le prix de l'once d'or baisse chaque jour… Une première depuis novembre

Dans un contexte d’inflation en lien avec la guerre au Moyen-Orient, le prix de l’or a été pénalisé par la hausse du dollar et des taux américains qui se relèvent. [© Unsplash / Jingming Pan]
Par Adriel Bereby
Publié le - Mis à jour le
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En raison de la peur d’un rehaussement des taux directeurs aux États-Unis, le prix de l’or s’est retrouvé à son prix du mois de novembre.

Une première depuis sept mois. Ce mercredi 24 juin, la valeur de l’or a encore dégringolé. L’once (31,1 grammes) est désormais estimée à 3.987,72 $, soit 3.509,17 €.

Dans un contexte d’inflation en lien avec la guerre au Moyen-Orient, le prix de l’or a été pénalisé par la hausse du dollar et des taux américains qui se relèvent. Plus les taux directeurs américains ont une valeur importante, plus les obligations du pays sont rentables. Cela permet donc aux investisseurs de vendre leur or plus cher.

Après avoir atteint un pic en janvier dernier au prix de 5.600 dollars, le métal doré a chuté de 28 % de sa valeur depuis le début de l'année. Une baisse qui se traduit généralement comme un signal d’entrée dans une phase baissière.

«Pas un investissement de court terme»

Il bénéficie toujours d’un soutien important de la part des banques. La demande est toujours très haute, leurs achats ont accéléré fortement au cours du premier trimestre, atteignant dans la foulée leur plus haut niveau depuis plus d’un an.

Sur le même sujet Guerre en Iran : pourquoi les prix de l'or et l'argent ont-ils chuté depuis le début du conflit ? Lire

Le président-directeur général de la Monnaie de Paris, Marc Schwartz, a rappelé à nos confrères de La Tribune que «l’or ne devrait pas être vu comme un investissement de court terme. Sa performance tient à sa détention sur le long terme».

ÉconomieOrBaisseguerre en Iran

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