Autriche : critiqué, le patron de Porsche renonce à son projet de tunnel privé de 500 mètres et met en vente sa villa

Alors qu'il travaillait sur la construction controversée d'un tunnel de 500 mètres permettant de relier sa villa à un parking du centre-ville de Salzburg, Wolfgang Porsche met finalement en vente sa demeure, annonce Bild ce vendredi 26 juin.

En 2020, Wolfgang Porsche s'est offert une villa du XVIIe siècle, située à Salzburg, en Autriche pour 8,4 millions d'euros. L'automne dernier, l'homme d'affaires à la tête d'une des plus grandes entreprises automobiles, a obtenu le feu vert pour construire une voie d'accès privée le long des collines Kapuzinerberg pour y aménager un tunnel de 500 mètres.

Son souhait était de construire un tunnel reliant le parking Glockengassen situé dans le centre-ville à sa villa. Pour cela, il a dépensé 48.000 euros pour le seul permis de construire. Sauf que l'initiative a été vivement critiquée par les habitants, notamment en raison du caractère historique de la demeure. Cette dernière a appartenu à Stefan Zweig, écrivain juif contraint de quitter son pays en 1934 en raison de la montée du nazisme.

«Une ville pour tous plutôt qu’un tunnel pour un seul», pouvait-on lire dans des affiches accrochées un peu partout dans la ville. Wolfgang Porsche a finalement décidé d'abandonner son projet, en mettant en vente sa villa, rapporte le quotidien allemand Bild, vendredi 26 juin. Selon un responsable immobilier travaillant pour Porsche, la «polémique née autour du tunnel aurait fortement mener à cette décision».

Porsche magnate puts historic Salzburg villa up for sale after row over private ‘tunnel for one.



Wolfgang Porsche, the Austrian-German automotive magnate, appears to have abandoned plans to build a private 500-metre tunnel for his cars through the Salzburg hills after a public… pic.twitter.com/jWCCOOeA3z — Darlington Enemchukwu (@Darlington576) June 26, 2026

une demeure transformée en musée ?

Un acheteur est déjà intéressé par le bien. L'Université de Salzbourg souhaiterait acquérir la demeure pour la transformer en musée. Des discussions avec le gouvernement concernant les financements seraient déjà en cours.

Qu'en est-il du tunnel ? Pour l'instant, le sujet n'est pas au menu. Il ne «s'agit pas d'une priorité», a déclaré Bernhard Fügenschuh, recteur de l'université, dans les colonnes du journal. Une décision devra toutefois être prise avant la fin 2028, date de la fin de validité du permis de construire.

Avant même le développement massif du secteur immobilier, Stefan Zweig avait déjà alerté sur sa volonté de ne pas voir le charme de son quartier ruiné par la présence de voitures. «Le charme de cet endroit repose sur le fait qu'il soit inaccessible aux automobiles», écrivait-il. Pour y accéder, il faut monter plus d'une centaine de marches.

Les écologistes de Salzburg plaident pour l'annulation du permis de construire, l'estimant responsable de la flambée des prix de l'immobilier.