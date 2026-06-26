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Charles III : quel est le montant que le roi a payé aux impôts ces dernières années ?

Le souverain a aussi fait part qu'il ne reviendra pas vivre au palais de Buckingham. [© Yui Mok/Pool via REUTERS]
Par CNEWS
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Alors qu'il souhaite moderniser la monarchie britannique, le roi Charles III a partagé pour la première fois ce jeudi sa feuille d'impôts. Depuis son accès au trône, il a versé plus de 30 millions de livres. 

C’est du jamais-vu dans l’histoire de la monarchie britannique. Pour la première fois et par souci de transparence, Charles III a publié sa déclaration d’impôts et a révélé, ce jeudi 25 juin, avoir payé sur ses revenus privés plus de 30 millions de livres, soit 35 millions d’euros, depuis qu’il a accédé au trône en septembre 2022. 

Cette démarche s’inscrit dans un objectif de «clarté et d'accessibilité», et émane du souverain en personne, selon un porte-parole de Buckingham Palace. Les dépenses de la famille royale sont en effet scrutées depuis les scandales concernant le frère de Charles III, l’ex-prince Andrew

Concernant son fils aîné, le prince William, il a payé plus de 20 millions de livres, soit 23 millions d’euros, depuis son titre de Prince de Galles obtenu à la mort de sa grand-mère, la reine Elizabeth II. Les monarques britanniques ne sont pas obligés de verser des impôts sur leurs revenus privés, mais l’effectuent depuis 1993. A noter qu’Elizabeth II n’a jamais dévoilé le montant de ses impôts.

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Grâce au duché de Lancaster qui reste son domaine, Charles III a obtenu 26,8 millions de livres (plus de 31 millions d’euros) sur l’année 2024-2025. Il génère des revenus avec la location de terres agricoles et la gestion, entre autres, de biens immobiliers commerciaux et résidentiels. Le monarque qui a par ailleurs annoncé qu’il ne reviendrait pas vivre avec la reine au palais de Buckingham, à Londres, après les travaux de rénovation, reçoit une allocation annuelle versée par le gouvernement pour qu'il remplisse ses fonctions officielles.

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