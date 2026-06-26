Chine : ce que l'on sait du crash d'un petit avion dans le plus haut gratte-ciel de Pékin

Un petit avion s'est écrasé ce vendredi contre la China Zun Tower, le plus haut gratte-ciel de Pékin, dans le quartier d'affaires de Chaoyang.

Un accident encore mystérieux. Un avion de tourisme s’est écrasé dans la plus haute tour de Pékin, ce vendredi 26 juin. L’accident, inédit dans la capitale chinoise, a provoqué un important déploiement des secours et des forces de l'ordre. Plusieurs heures après les faits, les autorités n’ont toujours pas communiqué de bilan humain ni d'explication officielle.

Selon plusieurs témoins présents sur place, l'appareil a percuté la façade vitrée de la China Zun Tower, un gratte-ciel de 528 mètres de haut inauguré en 2018. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent un trou important dans la façade ainsi que des débris de l'aéronef éparpillés au sol à proximité du bâtiment.

Les secours ont rapidement bouclé le secteur, tandis que de nombreuses ambulances, véhicules de police et camions de pompiers étaient déployés autour de la tour. Des employés ont également été évacués par mesure de précaution.

D'après les premières informations relayées par plusieurs médias et la base de données Aviation Safety Network, l'appareil serait un Sunward SA60L Aurora. Il aurait décollé de l'aéroport de Beijing Shifosi pour un vol local avant de s'écraser pour une raison encore inconnue. À ce stade, il est impossible de déterminer si l'accident est lié à une défaillance technique, une erreur de pilotage ou à un autre facteur.

silence des autorités

Les autorités chinoises n'ont, pour l'instant, publié aucun communiqué détaillant les circonstances du crash. Aucun bilan officiel concernant d'éventuelles victimes n'a été communiqué.

Plusieurs médias étrangers indiquent également que les recherches sur les principales plate-formes chinoises, notamment Weibo et Douyin, ne renvoyaient aucune information sur l'accident quelques heures après les faits, alors même que des vidéos circulaient largement sur le réseau social X. Cette absence de communication alimente les interrogations sur une possible censure de l'événement.

Comme pour tout accident aérien, une enquête devrait permettre d'établir les causes du crash. Les enquêteurs devront notamment déterminer la trajectoire exacte de l'appareil, son état technique et les circonstances ayant conduit à son impact contre un immeuble situé au cœur du quartier financier de Pékin.