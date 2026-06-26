Corée du Sud : bijoux, sacs de luxe... L'ex-première dame condamnée à 7 ans de prison pour corruption

Épouse du président déchu Yoon Suk-yeol, l’ancienne Première dame de Corée du Sud, Kim Keon-hee a été condamnée ce vendredi 26 juin à sept ans d’emprisonnement pour avoir accepté de somptueux pots-de-vin.

Une nouvelle condamnation pour l’ancienne Première dame de Corée du Sud. Jugée pour avoir reçu de somptueux pots-de-vin, parmi lesquels des sacs de luxe et des bijoux, Kim Keon-hee, l’épouse du président déchu Yoon Suk-yeol, a été condamnée à sept ans de prison ce vendredi 26 juin.

Il s’agit de la seconde condamnation de Kim Keon-hee pour corruption. En effet, elle purge déjà une peine de quatre ans pour manipulation boursière et corruption, alourdie en avril dernier après une condamnation à 20 mois de prison en première instance en janvier.

Ce second volet judiciaire vise notamment l’acceptation de bijoux d’une valeur totale de 103 millions de wons (près de 59.000 euros). Parmi ceux-ci figuraient un collier Van Cleef & Arpels, une broche Tiffany & Co. et des boucles d’oreilles Graff, offerts par un magnat du bâtiment en 2022.

Ces pots-de-vin auraient été versés par le magnat en échange d’un poste pour le gendre de ce dernier.

Kim Keon-hee aurait également accepté une figurine de tortue en or d’une valeur de 2,65 millions de wons (plus de 1.500 euros) de la part d’un homme politique, ainsi qu’une montre Vacheron Constantin d’une valeur de 39 millions de wons (plus de 22.200 euros) offerte par un entrepreneur spécialisé dans les chiens robots.

Kim Keon-hee nie les accusations de corruption

Kim Keon-hee est accusée d’avoir profité de son statut d’épouse du président pour accepter ces pots-de-vin n échange de faveurs dans le cadre de nominations à des postes.

Au total, l’épouse de Yoon Suk-yeol aurait touché 377,25 millions de wons (223.000 euros) de pots-de-vin de la part d’hommes d’affaires, de politiques mais aussi de la part de Han Hak-ja, dirigeante de l'église de l'Unification, aussi connue sous le nom de secte Moon.

En la condamnant, le tribunal a déclaré que Kim Keon-hee «avait accepté sans hésitation des objets de valeur qu’un citoyen lambda aurait du mal à se procurer ne serait-ce qu’une seule fois dans sa vie».

Depuis le début de ce scandale, Kim Keon-hee a nié toutes les accusations et les a qualifiées de «profondément injustes». Son époux a de son côté indiqué ne pas être au courant de ces transactions illégales.

Yoon Suk-yeol a pour sa part été condamné en février dernier à la prison à vie pour insurrection après avoir tenté d'imposer la loi martiale en Corée du Sud en décembre 2024 et avoir envoyé l'armée au Parlement pour le museler.