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Guerre au Moyen-Orient : Israël, le Liban et les Etats-Unis signent un accord-cadre

Un texte qui doit poser «un cadre pour une paix et une sécurité durables». [REUTERS/Ken Cedeno]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Réunis à Washington vendredi, Israël, le Liban et les États-Unis ont signé un accord-cadre destiné à jeter les bases d'une paix durable.

Un premier pas vers la paix. Israël, le Liban et les Etats-Unis ont signé vendredi à Washington un accord-cadre avec pour objectif affiché d'ouvrir la voie à «une paix et une sécurité durables». 

«Nous sommes heureux d'annoncer un accord-cadre entre le gouvernement souverain du Liban et le gouvernement d'Israël, avec la médiation et le soutien des Etats-Unis», a déclaré le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio

Une cinquième session de pourparlers

Sous les auspices des Etats-Unis, le Liban et Israël avaient entamé mi-avril des discussions directes à Washington, les premières depuis des décennies entre les deux pays, toujours techniquement en état de guerre. Cette session de pourparlers était la cinquième. 

L'ambassadrice du Liban Nada Hamadeh Moawad a salué «un premier pas vers la restauration de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Liban, assurant une cessation des hostilités définitive et permanente, permettant à notre peuple de revenir sur ses terres, et permettant à tous les Libanais de vivre en paix, en sécurité et avec prospérité». 

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L'ambassadeur israélien Yechiel Leiter a lui souligné que dans cet accord-cadre, «l'Iran est exclu, le Hezbollah est exclu, et la voie vers la paix entre Israël et le Liban est ouverte». 

Les hostilités sur le front libanais ont repris début mars après des tirs du Hezbollah pro-iranien vers Israël, déclenchés en soutien à Téhéran visé par une offensive militaire israélo-américaine. 

Le Hezbollah opposé aux négociations

L'armée israélienne a mené de vastes frappes aériennes au Liban et déployé des troupes dans le sud. Elle occupe désormais ce qu'elle appelle une «zone de sécurité» d'une dizaine de kilomètres de profondeur à partir de la frontière, censée protéger les habitants du nord d'Israël. Une trêve annoncée le 17 avril n'a jamais été respectée. 

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Le Hezbollah s'oppose depuis le début aux négociations menées avec Israël. Son chef Naïm Qassem a réclamé vendredi le retrait «inconditionnel» des forces israéliennes du sud du Liban. 

Avant le début des pourparlers, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait fait du «désarmement du Hezbollah» un incontournable.

IsraëlLibanEtats-UnisaccordDiplomatie

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