Guerre au Moyen-Orient : les Etats-Unis frappent des cibles en Iran en réponse à l'attaque d'un navire

L'armée américaine a annoncé ce vendredi soir avec mené des frappes en direction de l'Iran, en réponse à l'attaque attribuée à Téhéran la veille d'un cargo dans le détroit d'Ormuz.

Le cessez-le-feu fragilisé. Les Etats-Unis ont annoncé avoir frappé des cibles en Iran, au lendemain de l'attaque d'un navire commercial qui venait de franchir le détroit d'Ormuz.

Sur X, le commandement central a précisé avoir visé des «lieux de stockage de missiles et de drones» et des «sites radar côtiers».

Une «violation stupide»

Un peu plus tôt, le président américain Donald Trump avait dénoncé une «violation stupide» du cessez-le-feu en vigueur.

Selon l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO, un cargo a été endommagé jeudi par un projectile d'origine inconnue dans le détroit d'Ormuz. La société britannique de sécurité maritime Vanguard Tech a, elle, identifié ce navire comme étant le porte-conteneurs Ever Lovely. Son armateur taïwanais Evergreen Marine Corp a annoncé vendredi que le bateau n'avait pas subi de dommages majeurs et que son équipage était indemne.

Les Etats-Unis et l'Iran ont signé un protocole d'accord le 17 juin dernier, ouvrant la voie à des négociations. Mais la question du détroit, où Téhéran veut imposer des droits de passage aux navires, constitue un point majeur de désaccord. L'attaque de jeudi et les frappes américaines en représailles risquent ainsi de fragiliser encore un peu plus les pourparlers.