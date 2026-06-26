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«Je ne pouvais plus respirer» : Il doit attendre plus de 30 heures aux urgences et son appendicite se transforme en péritonite

Si la péritonite n’est pas traitée rapidement, elle peut entraîner une septicémie. [Adobe Stock / Pormezz]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Un père de famille australien qui devait se faire opérer pour une crise d’appendicite a attendu tellement longtemps pour être pris en charge que son état a dangereusement empiré. 

Ce qui devait être une intervention bénigne s’est changée en véritable cauchemar. A Sydney, en Australie, un père de famille qui devait subir une opération de l’appendicite n’a pas été pris en charge à temps. Après plus de 30 heures d’attente à l’hôpital, il a vu son appendice se rompre, causant une inflammation potentiellement mortelle.

C’est après avoir ressenti de fortes douleurs abdominales que James s’est rendu aux urgences de l’hôpital de Campbelltown. Sur place, ce père de famille a subi une batterie d’examen pour déterminer les causes de ses douleurs. Ce n’est que 16 heures plus tard qu’il s’est vu attribuer un lit, les médecins lui annonçant alors qu’il souffrait d’une appendicite et devait, en conséquence, être opéré.

«Si j'ai bien compris, c'est une opération de routine : trois petites incisions dans l'intestin par cœlioscopie et vous êtes sorti, soit le lendemain, soit le surlendemain», a-t-il témoigné dans l’émission de radio 2GB. L’Australien a bien été transféré dans une annexe du service d’urgence pour être opéré, mais il n’a été pris en charge que 14 heures plus tard. 

De graves complications 

Ces 30 heures passées à attendre à l’hôpital ont malheureusement aggravé l’affection dont James souffrait. En effet, une rupture de l’appendice est survenue, entraînant une péritonite. «J’attendais en blouse quand la douleur est devenue cent fois pire. Je ne pouvais plus respirer (…) D'habitude, je ne crie pas de douleur, mais là, c'était insupportable», a-t-il déclaré. 

Si la péritonite n’est pas traitée rapidement, elle peut entraîner une septicémie, soit une infection du sang qui peut s’avérer fatale. James a finalement été opéré en urgence, avant de rester en convalescence pendant une semaine à l’hôpital. 

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Malgré cette mésaventure, l’Australien n’en tient pas rigueur aux médecins et aux infirmières qui se trouvaient sur place. «Ils ont fait de leur mieux», a-t-il assuré. James a toutefois déposé une demande officielle auprès de l’hôpital de Campbelltown afin d’obtenir des explications sur les complications qui ont retardé sa prise en charge. 

SantéHôpitalAustralie

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