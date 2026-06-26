«Manifestement inconstitutionnel» : pourquoi les nationalistes de l’AfD pourraient-ils être interdits en Allemagne ?

En Allemagne, une organisation de défense des droits civiques a publié un rapport d’expertise portant sur la constitutionnalité du parti nationaliste AfD. Celui-ci contrevient à la Loi fondamentale du régime, selon les conclusions avancées dans le document.

Vers une interdiction de l’Alternative pour l'Allemagne ? «L’AfD est manifestement inconstitutionnel», affirme sans ambages la Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) en préambule d’un rapport d’expertise juridique publié jeudi 25 juin. Au terme d’une année de travail, cette organisation de défense des droits civiques a livré un volumineux document visant à déterminer si le parti nationaliste est conforme à la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne, la constitution du régime.

«Jusqu'à présent, il n'existait pas de réponse définitive à cette question. (…) Ce rapport apporte enfin de la clarté aux décideurs politiques ainsi qu'au grand public», indique ainsi Bijan Moini, directeur juridique de la GFF. Pour établir une réponse, l’organisation s’est attelée à analyser plus de trois millions de données en lien avec le parti, parmi lesquels des programmes électoraux, des documents parlementaires, des communiqués de presse et des publications sur les réseaux sociaux.

La GFF invoque l'article 21 de la constitution

La conclusion est sans appel. La GFF affirme que le parti AfD est inconstitutionnel, celui-ci contrevenant à l'article 21, paragraphe 2, de la Loi fondamentale. «Les partis qui, d’après leurs buts ou d’après le comportement de leurs adhérents, tendent à porter atteinte à l’ordre constitutionnel libéral et démocratique, ou à le renverser, ou à mettre en péril l’existence de la République fédérale d’Allemagne, sont inconstitutionnels», précise ledit article.

Dans ce document de 1.500 pages, la GFF s’efforce ainsi de justifier cette conclusion. L’organisation affirme notamment que l’AfD a l’intention de lancer des poursuites pénales contre des responsables politiques.«Par ailleurs, ses adhérents intimident divers groupes de personnes afin de les exclure du processus démocratique», est-il encore indiqué. Le rapport évoque ainsi des «formes de répression» qui s’exercent sur des opposants politiques, tels que les personnes transgenres, les étrangers, les Allemands issus de l’immigration ou encore les musulmans.

L’AfD accusé de rejeter l’islam

«Le parti cherche par exemple à exclure les femmes musulmanes de la vie publique en interdisant le port du foulard dans les institutions publiques et à rejeter l'islam, notamment par l'interdiction de la construction de minarets, de l'appel à la prière du muezzin et — dans certains cas — de la construction de mosquées», peut-on lire. Autant d’éléments qui, juge la GFF, portent atteinte à la dignité humaine des musulmans, au regard du principe d'égalité juridique.

Pêle-mêle, il est également reproché au parti nationaliste allemand de promouvoir une «conception ethnoculturelle du peuple», de contester «de manière agressive» la légitimité de l’État, ou encore de nouer des liens avec le mouvement américain MAGA et la Russie. «Aux vues de ses objectifs et du comportement de ses adhérents, le parti vise à porter atteinte à l'ordre constitutionnel libéral et démocratique, en méprisant systématiquement le principe démocratique et la garantie de la dignité humaine», conclut la Gesellschaft für Freiheitsrechte.

Une motion commune d’interdiction

Dans le sillage de cette publication, les chefs de file du groupe parlementaire des Verts ont appelé à déposer une demande d’interdiction de l’AfD, en s’appuyant sur le rapport de la GFF. «Nous avons le devoir d'agir», ont ainsi écrit Britta Haßelmann et Katharina Dröge dans une lettre adressée aux leaders du bloc CDU/CSU, du SPD et du parti Die Linke. Une réunion conjointe est prévue, en vue de soumettre une motion d’interdiction au Bundestag, le Parlement de la République fédérale d’Allemagne.

En Allemagne, l’interdiction d’un parti politique peut être demandée par le Parlement, le Conseil fédéral ou le gouvernement fédéral. La Cour constitutionnelle est ensuite chargée de statuer, comme le rappelle le quotidien Die Zeit. Depuis 1949, seuls deux partis politiques ont été interdits. Il s’agissait du Parti socialiste du Reich (S.R.P) et du Parti communiste d’Allemagne (KPD) en 1956, respectivement déclarés inconstitutionnels en 1952 et 1956.

Cet événement survient à quelques mois seulement de deux scrutins régionaux, en Saxe-Anhalt et en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, qui auront lieu en septembre. Dans ces deux Länder d'ex-Allemagne de l'Est, l’AfD mène largement dans les sondages. Une interdiction du parti pourrait donc sérieusement rebattre les cartes des prochaines élections.