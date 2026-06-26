«Une posture offensive mortelle et destructrice» : la Corée du Nord a effectué des essais de systèmes d'armement «majeurs»

Deux jours après avoir affirmé vouloir «équiper la marine d'armes nucléaires», Kim Jong-un a supervisé des essais de systèmes d'artillerie et de missiles. Une nouvelle étape dans la modernisation militaire du pays qui maintient la pression sur la Corée du Sud.

Une nouvelle démonstration de force. Depuis quelques mois, Kim Jong-un multiplie les essais nucléaires. Ce jeudi, le dirigeant nord coréen a personnellement assisté à des essais de systèmes d’artillerie et de missiles, rapporte l’agence officielle KCNA, dans ce qui est perçu comme une nouvelle montée de tension envers la Corée du Sud.

Ces tests, menés par des instituts de recherche dans le cadre du plan militaire quinquennal, concernaient des systèmes d’armement jugés «majeurs». Parmi eux, un lance-roquettes multiple modernisé de 240 mm, capable d’atteindre une distance de 90 kilomètres, ainsi que des obus de 155 mm destinés à des obusiers automoteurs à longue portée.

Equiper la marine d'armes nucléaires

Le dirigeant nord-coréen s’est félicité des résultats obtenus, estimant que ces avancées permettaient d’accroître significativement la puissance de feu à proximité de la frontière sud, grâce notamment à une meilleure automatisation, une précision renforcée et une portée étendue.

Kim Jong-un a également insisté sur la doctrine militaire de Pyongyang, affirmant qu’elle ne se limitait pas à la défense. Elle inclut aussi le développement d’une «posture offensive mortelle et destructrice», censée dissuader toute menace extérieure. Il a ainsi appelé à accélérer le déploiement de systèmes de frappe modernisés à longue distance.

KCNA rapportait récemment que Pyongyang cherchait désormais à «équiper la marine d'armes nucléaires», avec en projet la construction de navires de guerre de 10.000 tonnes. Plus tôt dans la semaine, Kim Jong-un avait déjà accusé Washington et Séoul d’entraîner la région «au bord d'une guerre nucléaire».