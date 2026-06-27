Allemagne : vers un retour au service militaire obligatoire en 2027 ?

Alors que l'Allemagne peine à recruter suffisamment de soldats, le gouvernement envisage de rétablir le service militaire obligatoire. La question sera débattue et une décision devrait être prise d'ici à juillet 2027.

L'Allemagne veut se renforcer militairement. Dans un contexte international instable, marqué par une menace russe croissante et un allié américain jugé imprévisible, le chancelier Friedrich Merz souhaite bâtir l'armée conventionnelle la plus puissante du continent.

Il souhaite faire passer les effectifs de la Bundeswehr de 185.000 militaires de carrière aujourd'hui à au moins 260.000 d'ici à 2035. Si le service militaire obligatoire était réintroduit, il ne concernerait pas l'ensemble d'une classe d'âge, estimée à environ 350.000 jeunes Allemands de 18 ans.

Un service militaire volontaire déjà mis en place

Dans le cadre de ce renforcement militaire, un service militaire volontaire a été créé, accompagné d'un recensement obligatoire pour les jeunes hommes l'année de leurs 18 ans. Les chiffres relevés sont loin d'être convaincants : entre janvier et mai, seulement 530 volontaires se sont engagés, alors que près de 300.000 jeunes ont été contactés par la Bundeswehr (l'armée allemande).

«Si nous ne parvenons pas à atteindre ces objectifs grâce au volontariat, nous devrons revenir à la conscription obligatoire. La décision devra être prise d'ici au 31 juillet de l'année prochaine (2027)», a assuré à l'AFP Thomas Röwekamp, président de la commission de la Défense du Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand.

Qu'en est-il en France ?

Le président de la République, Emmanuel Macron, avait présenté, le 27 novembre 2025, un nouveau service militaire volontaire. Sept mois jour pour jour après cette annonce, ce dispositif semble attirer les jeunes Français : pour l'armée de Terre, 4.000 candidatures ont été reçues pour les 1.800 postes à pourvoir sur l'ensemble du territoire, selon Franceinfo.

Pour rappel, le service militaire en France n'est plus obligatoire depuis 1997. À l'initiative du président de l'époque, Jacques Chirac, la loi du 28 octobre 1997 a été adoptée, permettant de suspendre la conscription obligatoire.