«Bienvenue, mais soyez sages !» : Donald Trump dévoile un nouveau passeport américain avec sa photo

Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a révélé ce vendredi, l’image d’un nouveau passeport américain sur lequel figure sa photo. Ce dernier a été édité dans le cadre du 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis.

«Le nouveau passeport des États-Unis qui dit "Bienvenue, mais soyez sages !"», a écrit Donald Trump dans un message publié ce vendredi sur sa plateforme Truth Social. Le président américain faisait ici référence à un nouveau passeport édité en édition limitée à l’occasion du 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis.

Le portrait d’un Donald Trump poings serrés et regard noir, apparaît sur la première page du document. La signature de ce dernier est également visible avec le texte de la Déclaration d'indépendance en fond.

L'image semble s'inspirer d'un portrait réalisé par le photographe de la Maison Blanche Daniel Torok.

Sur la deuxième page, figure un tableau représentant la signature de la Déclaration d'indépendance en 1776, accompagné de la phrase « États-Unis d'Amérique 250 ». La Maison Blanche a également publié cette image avec la légende «Passeport Patriote».

Une première

Aucun président américain en poste n'a jamais figuré sur les passeports. Cette annonce s'inscrit dans une série de décisions visant à apposer l'empreinte de Donald Trump sur de nombreux bâtiments ou symboles des États-Unis, suscitant des accusations de culte de la personnalité.

La signature de Donald Trump va également figurer sur les futurs billets de banque américains, une première pour un président des États-Unis en exercice.