Incendie de Crans-Montana : le bar sera reconverti en lieu dédié à la jeunesse

Le bar Le Constellation, où 41 personnes ont perdu la vie lors du dramatique incendie survenu dans la nuit du Nouvel An à Crans-Montana, ne rouvrira jamais ses portes en tant qu'établissement de nuit. Les autorités ont annoncé leur volonté de transformer ce lieu en un espace consacré à la jeunesse.

Transformer ce lieu de drame en lieu pour la jeunesse. Six mois après le drame ayant coûté la vie à 41 jeunes, dans le bar Le Constellation à Crans-Montana, les autorités du canton du Valais ont décidé de transformer ce lieu en espace pour la jeunesse.

Dans un entretien accordé au quotidien Le Temps et publié ce samedi, le président du Conseil d'État valaisan, Christophe Darbellay, a confirmé cette orientation. «Ce ne sera plus jamais un bar, mais ce lieu doit être dévolu à la jeunesse», a-t-il déclaré.

L'incendie, qui s'est déclaré dans les premières heures du 1er janvier 2026, constitue l'une des catastrophes les plus meurtrières de l'histoire récente de la Suisse. Au total, 41 personnes ont été tuées et 115 autres blessées. Parmi les victimes figuraient de nombreux adolescents : dix-sept des personnes décédées étaient âgées de 16 ans ou moins.

La création d'un mémorial permanent

Le Constellation était bondé de jeunes venus célébrer le passage à la nouvelle année lorsque les flammes se sont propagées avec une extrême rapidité. Selon les premiers éléments de l'enquête, le sinistre aurait été provoqué par des bouteilles de champagne surmontées de cierges magiques, levées trop près du plafond du sous-sol. Les étincelles auraient enflammé la mousse d'insonorisation, favorisant une propagation fulgurante de l'incendie.

Au-delà de la reconversion du bâtiment, le canton du Valais souhaite également préserver la mémoire des victimes. Christophe Darbellay a annoncé la création d'un mémorial permanent, qui se voudra «beau, paisible, accessible» et rendra «un hommage digne à ceux qui sont morts, ont été blessés, ainsi qu'à ceux qui ont porté secours ou prodigué des soins aux victimes».

Le président du gouvernement valaisan a insisté sur le fait que ce projet devra être porté par la société civile et élaboré en étroite concertation avec les familles des victimes, auxquelles une place centrale sera accordée dans sa conception.

Une cérémonie officielle de commémoration est par ailleurs prévue le 1er janvier prochain, un an après le drame, afin d'honorer la mémoire des disparus et de rassembler les proches des victimes, les habitants de Crans-Montana et l'ensemble de la communauté valaisanne.