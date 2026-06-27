Italie : le mari d'une ministre porté disparu dans un lac

Le mari d'Eugenia Roccella, ministre italienne de la Famille, est porté disparu après un incident survenu ce samedi dans le lac de Vico, situé à environ 80 kilomètres au nord-ouest de Rome, selon plusieurs médias italiens.

C'est lors d'une balade en bateau que le drame s'est produit. Le mari de la ministre italienne de la Famille est porté disparu après une chute dans le lac de Vico.

Luigi Cavallari se trouvait à bord d'une embarcation en compagnie de son épouse lorsqu'il est tombé à l'eau, avant de disparaître sans refaire surface. Les circonstances de l'incident demeurent incertaines.

Les autorités ignorent pour l'heure si l'homme est tombé accidentellement de l'embarcation ou s'il s'est volontairement jeté à l'eau afin de se rafraîchir en raison des fortes chaleurs.

Alertés immédiatement, les secours ont déployé d'importants moyens de recherche. Des policiers se sont rendus sur place, épaulés par des plongeurs du corps des pompiers, qui poursuivaient leurs opérations ce samedi soir dans l'espoir de retrouver le disparu.