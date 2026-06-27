Qu'est-ce que la «tactique du Salami» dont fait usage la Chine pour prendre le contrôle du Pacifique ?

Depuis de nombreuses années et dans divers domaines, la Chine applique la «tactique du salami». Elle avance pas à pas pour gagner en puissance, comme récemment dans le Pacifique.

Allons lentement, nous sommes pressés. C’est ainsi que l’on pourrait décrire la «tactique du salami», que la Chine emploie dans l'océan Pacifique pour étendre sa domination territoriale.

Ce concept est né en Hongrie après la Seconde Guerre mondiale. Matyas Rakosi, dirigeant communiste entre 1945 et 1956, voulait atteindre le totalitarisme. Pour cela, il a éliminé petit à petit ses adversaires jusqu’à faire disparaître l'opposition. Sans coups d’éclats, sans grandes manœuvres, pour que personne n’en parle. Les applications de cette tactique peuvent être multiples : politique, diplomatique ou encore militaire…

Une avancée pas à pas vers Taïwan

De son côté, les Chinois avancent pas à pas en mer de Chine pour intensifier leur pression sur Taiwan. Début juin, des navires de l’agence chinoise de sécurité maritime ont contrôlé et cartographié des eaux à l’est de l’île. Les ambassades française, britannique et allemande ont fait part de leur inquiétude dans un communiqué. Pour l'heure, pas encore de sanctions internationales ou d’actions concrètes. Et la Chine continue d’avancer ses pions discrètement.

Malgré son ambition affirmée d’annexer Taïwan avant 2049, elle conserve pour l’instant des relations stables avec les différentes puissances mondiales. Mais jusqu'à quand ?

La Chine n’est pas la première à copier cette technique. Les différentes actions de Vladimir Poutine donnent un éclairage : depuis 2008, la Russie multiplie les interventions mineures en Géorgie, en Crimée et dans le Donbass. Jusqu’à l’invasion majeure en Ukraine en février 2022 qui a donné lieu à des sanctions de l’Europe.