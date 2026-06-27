Royaume-Uni : Harry et sa famille logés dans une résidence royale pour la première fois depuis 4 ans

Le prince Harry retrouvera le Royaume-Uni en juillet en compagnie de son épouse Meghan et de leurs deux enfants. Pour la première fois depuis quatre ans, la famille du duc de Sussex sera hébergée dans une résidence royale.

C'est un geste symbolique qui intervient dans un contexte de relations toujours délicates avec la monarchie britannique. Le prince Harry, son épouse et ses deux enfants se rendront au Royaume-Unis au mois de juillet.

Selon une source proche de l'organisation de ce déplacement, relayée notamment par la BBC, le roi Charles III aurait invité son fils cadet et sa famille à séjourner dans une résidence royale pendant une partie de leur visite. Ils devraient toutefois également passer du temps dans un autre hébergement au cours de ce séjour de plusieurs jours.

Installés en Californie depuis 2020 après leur retrait de la famille royale, Harry et Meghan effectueront ce voyage dans le cadre des préparatifs des Invictus Games 2027, qui se dérouleront à Birmingham. Créés à l'initiative du prince Harry, ces jeux internationaux réunissent des militaires et anciens combattants blessés ou malades venus d'une vingtaine de pays.

Une visite caritative

En parallèle de ses engagements liés aux Invictus Games, le duc de Sussex devrait également rendre visite à plusieurs associations caritatives qu'il continue de soutenir malgré son départ du Royaume-Uni.

À ce stade, aucune rencontre entre Harry et son père n'a été annoncée. Charles III n'a plus revu ses petits-enfants, Archie et Lilibet, depuis les célébrations du jubilé de platine de la reine Elizabeth II en 2022. Le prince Harry, âgé de 41 ans, est toutefois retourné à plusieurs reprises au Royaume-Uni ces dernières années. Il avait notamment rencontré le roi en février 2024, peu après l'annonce du cancer du souverain, puis de nouveau en septembre 2025, lorsqu'il avait été invité à partager un thé avec son père à Clarence House.

Les modalités de sécurité entourant cette visite demeurent également inconnues. Depuis qu'il n'est plus un membre actif de la famille royale, Harry ne bénéficie plus automatiquement d'une protection financée par l'État britannique. Comme lors de ses précédents déplacements, le ministère de l'Intérieur évaluera les besoins de sécurité au cas par cas. Selon la BBC, aucune mesure particulière n'aurait été proposée par le palais de Buckingham. Ni Buckingham Palace ni les représentants du prince Harry n'ont confirmé officiellement les modalités de cette visite.

Dans un entretien accordé à la BBC en mai 2025, le duc de Sussex avait exprimé son souhait d'une «réconciliation» avec sa famille, tout en regrettant de ne pas pouvoir faire découvrir son pays natal à ses enfants. Cette visite pourrait ainsi revêtir une portée symbolique, même si aucune évolution des relations entre Harry et la famille royale n'a, pour l'heure, été annoncée.