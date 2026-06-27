«Tu as donné ta propre vie pour notre fille» : le message déchirant d’un footballeur vénézuélien après la mort de sa femme dans le séisme

Trois jours après les deux séismes qui ont frappé le Venezuela, causant la mort d’au moins 920 personnes, le footballeur vénézuélien Héctor Bello a partagé un message déchirant en évoquant la mort de son épouse lors de cette catastrophe.

«Je lui raconterai comment tu as donné ta vie pour elle». C’est avec ces mots que Héctor Bello, un footballeur professionnel vénézuélien de 28 ans, a rendu hommage à sa femme, décédée tragiquement lors du double séisme qui a ravagé le Venezuela mercredi 24 juin, causant la mort d’au moins 920 personnes, selon un dernier bilan provisoire. Dans trois textes accompagnés de photos publiés sur Instagram, l’homme raconte comment sa femme est morte en protégeant leur fille d’un an et demi.

«Je lui raconterai comment tu l’as sauvée, mon amour, comment tu as donné ta vie pour notre fille, comment tu as été une femme courageuse qui ne l’a jamais abandonnée, même en rendant ton dernier soupir», a écrit Héctor Bello sur Instagram au sujet de sa femme Andréa, qui restera son «héroïne préférée». Une publication largement partagée sur les réseaux sociaux, qui cumule plus de 771.000 likes et plusieurs centaines de commentaires affichant leur solidarité avec le joueur endeuillé.

Si la femme de Héctor Bello fait bien partie des victimes du séisme, les circonstances exactes de sa mort restent floues à ce stade. La fillette a, quant à elle, été transportée d’urgence à l’hôpital, sans que son pronostic vital ne soit engagé. Héctor Bello, qui évolue comme défenseur au Marítimo de La Guaira en deuxième division vénézuélienne, a confirmé s'être rendu à Caracas, où sa fille est actuellement hospitalisée.

«Ma fille et sa tante vont bien. Elles ne sortiront pas aujourd’hui et restent hospitalisées. Merci infiniment pour votre soutien face à cette immense douleur», a-t-il écrit.

50.000 personnes portées disparues

Au Venezuela, les secours continuent de travailler sans relâche ce samedi pour tenter de retrouver des survivants après les deux séismes qui ont frappé le pays à trente-neuf secondes d’intervalle, mercredi 24 juin, et qui ont fait au moins 920 morts, selon un dernier bilan publié vendredi par les autorités. Tom Fletcher, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l’Organisation des Nations unies (ONU), a en outre estimé à 50.000 le nombre de personnes portées disparues.

L’Organisation internationale pour les migrations a fait savoir, de son côté, que 6,76 millions de personnes pourraient être affectées par la situation d’urgence, parmi lesquelles 2 millions à Caracas.