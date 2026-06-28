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Canicule : plus de 1.300 décès en Europe, plus de 41 °C en République tchèque ce dimanche

La vague de chaleur aurait fait plus de 1.000 morts en Europe. [Michael Nguyen / NurPhoto / NurPhoto via AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le
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L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé, ce dimanche 28 juin, plus de 1.300 morts imputables à l'important épisode de canicule qui frappe l'Europe depuis le 21 juin.

Une hécatombe sur le continent européen. Alors que l'Europe est frappée par un épisode caniculaire majeur depuis plusieurs jours, les instances sanitaires, à l'image de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), s'alarment des conséquences chez la population.

«Plus de 1.300 décès supplémentaires ont été enregistrés depuis le 21 juin en lien avec les températures élevées en Europe», a publié sur X son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Des records de température à travers l'Europe

«À l'heure actuelle, 150 millions de personnes vivent sous une chaleur extrême, des centaines de personnes sont décédées, des écoles sont fermées et les réseaux électriques sont mis à rude épreuve», a-t-il ajouté dans sa publication.

Ces derniers jours, de nombreux records absolus de chaleur ont été battus en France, à Bordeaux, Rennes ou Angers, mais aussi dans d'autres pays du continent : 37 °C au Danemark, 41,5 °C en Allemagne, où un nouveau record de température minimale nocturne a également été enregistré dans la nuit de samedi à dimanche: 29,4°C à Kubschütz (ouest), contre 27,2°C en août 2003.

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Ce dimanche, la République tchèque a enregistré un deuxième record de température en deux jours, avec une valeur de 41,1°C relevée à Doksany, au nord de Prague. Un chiffre qui pourrait encore grimper dans les prochaines heures, selon les météorologues locaux.

CaniculechaleurEuropeOMS

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