Canicule : plus de 1.300 décès en Europe, plus de 41 °C en République tchèque ce dimanche

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé, ce dimanche 28 juin, plus de 1.300 morts imputables à l'important épisode de canicule qui frappe l'Europe depuis le 21 juin.

Une hécatombe sur le continent européen. Alors que l'Europe est frappée par un épisode caniculaire majeur depuis plusieurs jours, les instances sanitaires, à l'image de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), s'alarment des conséquences chez la population.

«Plus de 1.300 décès supplémentaires ont été enregistrés depuis le 21 juin en lien avec les températures élevées en Europe», a publié sur X son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Europe is the fastest-warming continent on Earth, heating at twice the global average. Right now 150 million people are living under extreme heat, hundreds have died, schools are shut, grids are buckling.



Driven by climate change and global warming, the phenomenon of the… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 28, 2026

Des records de température à travers l'Europe

«À l'heure actuelle, 150 millions de personnes vivent sous une chaleur extrême, des centaines de personnes sont décédées, des écoles sont fermées et les réseaux électriques sont mis à rude épreuve», a-t-il ajouté dans sa publication.

Ces derniers jours, de nombreux records absolus de chaleur ont été battus en France, à Bordeaux, Rennes ou Angers, mais aussi dans d'autres pays du continent : 37 °C au Danemark, 41,5 °C en Allemagne, où un nouveau record de température minimale nocturne a également été enregistré dans la nuit de samedi à dimanche: 29,4°C à Kubschütz (ouest), contre 27,2°C en août 2003.

Ce dimanche, la République tchèque a enregistré un deuxième record de température en deux jours, avec une valeur de 41,1°C relevée à Doksany, au nord de Prague. Un chiffre qui pourrait encore grimper dans les prochaines heures, selon les météorologues locaux.