«Chaque vie est une source d'espoir» : un garçon de 11 ans retrouvé vivant trois jours après les séismes au Venezuela

Plusieurs jours après le double séisme qui a touché le Venezuela, un garçon de 11 ans, miraculé, a été retrouvé vivant sous les décombres dans le nord du pays.

C'est un véritable miracle. Alors que le Venezuela a subi un double séisme historique d'une extrême violence ce mercredi 24 juin, un garçon de 11 ans a été extrait vivant des décombres par les secouristes.

«Il y a quelques minutes, un garçon de 11 ans a été secouru vivant à Caraballeda. En ce moment, chaque vie est source d'espoir pour le Venezuela», a écrit dans la nuit sur X, la présidente par intérim, Delcy Rodríguez, en joignant à son message une vidéo du sauvetage.

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

Un bilan qui s'alourdit d'heure en heure

Les secousses de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont frappé le pays ont laissé un paysage de dévastation, avec de très nombreux immeubles effondrés, notamment à La Guaira.

Le nombre de morts est passé à 1.430, alors que 3.238 blessés ont été recensés ce samedi, a annoncé le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodríguez.

Le responsable de l'aide humanitaire de l'ONU, Tom Fletcher, a déclaré à l'AFP que plus de 50.000 personnes étaient portées disparues. Le bilan devrait donc «s'alourdir considérablement», dans le contexte d'«une opération de secours extrêmement complexe».

Un sentiment d'abandon pour les Venezueliens

Les habitants dénoncent avec force le manque de soutien, voire l'absence totale du gouvernement, notamment dans les opérations de sauvetage.

Alors que de nombreux Vénézuéliens volontaires tentent de sauver des vies à l'aide de pelles, ils se sont vu refuser, ce samedi à Caracas, l'accès à la zone la plus touchée par le double séisme.

Une immense file d'attente s'était formée devant le bâtiment où le gouvernement vénézuélien délivre des laissez-passer aux volontaires souhaitant se rendre dans les zones sinistrées.

Le système de santé étant débordé, ce sont directement les familles des victimes qui transportent leurs proches décédés vers les morgues des hôpitaux.