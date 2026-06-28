Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

«Chaque vie est une source d'espoir» : un garçon de 11 ans retrouvé vivant trois jours après les séismes au Venezuela

Le nombre de morts est passé à 1.430, alors que 3.238 blessés ont été recensés ce samedi. [© Jesus Vargas / Getty Images South America / Getty Images via AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Plusieurs jours après le double séisme qui a touché le Venezuela, un garçon de 11 ans, miraculé, a été retrouvé vivant sous les décombres dans le nord du pays.

C'est un véritable miracle. Alors que le Venezuela a subi un double séisme historique d'une extrême violence ce mercredi 24 juin, un garçon de 11 ans a été extrait vivant des décombres par les secouristes.

«Il y a quelques minutes, un garçon de 11 ans a été secouru vivant à Caraballeda. En ce moment, chaque vie est source d'espoir pour le Venezuela», a écrit dans la nuit sur X, la présidente par intérim, Delcy Rodríguez, en joignant à son message une vidéo du sauvetage.

Un bilan qui s'alourdit d'heure en heure

Les secousses de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont frappé le pays ont laissé un paysage de dévastation, avec de très nombreux immeubles effondrés, notamment à La Guaira.

Le nombre de morts est passé à 1.430, alors que 3.238 blessés ont été recensés ce samedi, a annoncé le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodríguez.

Le responsable de l'aide humanitaire de l'ONU, Tom Fletcher, a déclaré à l'AFP que plus de 50.000 personnes étaient portées disparues. Le bilan devrait donc «s'alourdir considérablement», dans le contexte d'«une opération de secours extrêmement complexe».

Un sentiment d'abandon pour les Venezueliens

Les habitants dénoncent avec force le manque de soutien, voire l'absence totale du gouvernement, notamment dans les opérations de sauvetage.

Alors que de nombreux Vénézuéliens volontaires tentent de sauver des vies à l'aide de pelles, ils se sont vu refuser, ce samedi à Caracas, l'accès à la zone la plus touchée par le double séisme.

Sur le même sujet «Tu as donné ta propre vie pour notre fille» : le message déchirant d’un footballeur vénézuélien après la mort de sa femme dans le séisme Lire

Une immense file d'attente s'était formée devant le bâtiment où le gouvernement vénézuélien délivre des laissez-passer aux volontaires souhaitant se rendre dans les zones sinistrées.

Le système de santé étant débordé, ce sont directement les familles des victimes qui transportent leurs proches décédés vers les morgues des hôpitaux.

SéismeVenezuelasurvivantcatastrophe naturelle

À suivre aussi

Double séisme au Venezuela : le bilan s'alourdit à 1.430 morts
«Tu as donné ta propre vie pour notre fille» : le message déchirant d’un footballeur vénézuélien après la mort de sa femme dans le séisme
Séismes au Venezuela : un jeune espoir du football retrouvé mort

Ailleurs sur le web

Dernières actualités