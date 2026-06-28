Cryptomonnaies : votre plate-forme fermera-t-elle le 1er juillet ?

La nouvelle réglementation européenne Markets in Crypto-Assets (MiCA), qui encadre les crypto-actifs, va entrer en vigueur dès le 1er juillet prochain. Concrètement, cela veut dire que les plates-formes de cryptomonnaies en Europe doivent désormais obtenir le nouvel agrément pour continuer d’exercer sur le Vieux Continent.

L'heure tourne pour les plates-formes de cryptomonnaies. Et les détenteurs de ces jetons numériques feraient bien de commencer à trouver une nouvelle plate-forme pour continuer de gérer leur argent. Le statut de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN), qui autorisait jusqu’ici les plates-formes de cryptomonnaies à proposer leurs services en France, deviendra bientôt obsolète, dès le 1er juillet prochain.

Depuis peu, l’Union européenne l’a remplacé par un nouvel agrément : le prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA). Il a été créé dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne MiCA.

«Lutte contre le blanchiment»

Le but de ce nouveau régime est «d’harmoniser l’encadrement des prestataires de services de crypto-actifs dans l’ensemble de l’Union européenne», a précisé l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur son site Internet. Entrée en vigueur fin 2024, cette réglementation impose certaines obligations en matière de protection des investisseurs ou encore de lutte contre le blanchiment aux acteurs exerçant des activités liées aux crypto-actifs dans l’UE.

Alors, le 1er juillet prochain, le statut PSAN ne permettra plus à ces services d’exercer en Europe, en raison de sa validité limitée à l’échelle française.

L’AMF avait donc invité les PSAN qui entendaient poursuivre leurs activités à faire leur demande d’autorisation «dans les plus brefs délais». Il est nécessaire de noter que l’instruction des dossiers déposés peut prendre jusqu’à quatre mois. Alors, pour tous ceux qui n’ont pas pu respecter cette échéance, l’autorité les a appelés «à prendre en compte les délais nécessaires à une cessation ordonnée d’activité».

Pour les plates-formes qui ne respecteraient pas cette nouvelle réglementation, l’AMF a rappelé qu’elles s’exposaient à un risque de «30.000 € d’amende et deux ans d’emprisonnement».

Le leader mondial interdit d’exercer en Europe

Selon La Tribune, en France, une cinquantaine d'acteurs seraient menacées de fermeture. Parmi elles, Bidget, MEXC, BingX, BloFin et HTX sont pour l'instant absent du registre MiCA. Surtout, on retrouve aussi la première plate-forme mondiale d’échange de crypto-actifs : Binance. Malheureusement, l’entreprise n’a pas obtenu sa licence MiCA en raison d’un manque de temps pour l’attribution de celle-ci.

To our European users: we understand regulatory uncertainty can be frustrating.



We remain committed to securing a MiCA licence in the coming months, while providing clarity, minimising disruption, and keeping users informed directly.



Your funds remain safe and secure. For… https://t.co/gIZUZ7KPhi — Richard Teng (@_RichardTeng) June 24, 2026

«Binance France n’est plus en mesure d’accueillir de nouveaux utilisateurs et, à compter du 1er juillet 2026, ne proposera plus de services sur crypto-actifs en France», a indiqué l’entité française de la société dans un courriel envoyé à ses clients mercredi 24 juin.

Les conséquences

Pour ceux qui disposaient d’un compte chez le géant des échanges de cryptomonnaies, rassurez-vous, vos fonds ne seront pas bloqués. Binance a confirmé que tous les actifs resteront disponibles au retrait, y compris après le 1er juillet.

Cependant, à partir de cette date, «les opérations disponibles seront limitées à celles vous permettant de réduire vos positions et de retirer vos actifs», a précisé Binance. Les achats, ventes et ordres de trading seront coupés, potentiellement pour plusieurs mois, le temps que l'entreprise obtienne une nouvelle licence dans un autre État membre.

Néanmoins, pour toutes celles et ceux qui souhaitent retrouver dès maintenant leur expérience Binance, il existe plusieurs alternatives. OKX ou Bybit sont toutes deux agréées MiCA et proposent des services qui se rapprochent de très près de ceux du leader mondial.