Sri Lanka : l’armée déployée pour lutter contre les moustiques

Face à une flambée historique de cas de dengue, le Sri Lanka a mobilisé son armée pour traquer les gîtes larvaires de moustiques à l'aide de drones. Plus de 46.000 cas ont déjà été recensés cette année, poussant les autorités à déployer des mesures inédites pour enrayer l'épidémie.

Le Sri Lanka a décidé de mobiliser son armée face à l'une des plus importantes épidémies de dengue de ces dernières années. Depuis mercredi, l'armée de l'air survole notamment les immeubles de Colombo à l'aide de drones afin d'identifier les eaux stagnantes où prolifèrent les moustiques du genre Aedes, responsables de la transmission du virus.

Une fois ces foyers repérés, les propriétaires sont sommés de les éliminer sous peine d'amende. La campagne, lancée pour trois jours, a d'abord débuté dans la capitale avant d'être étendue à l'ensemble du pays, ciblant les écoles, les habitations, les bâtiments publics et les propriétés abandonnées.

Plus de 46.000 cas depuis le début de l'année

Le pays de 22 millions d'habitants fait face à une progression rapide de la maladie. Plus de 46.000 contaminations et 29 décès ont déjà été enregistrés depuis le début de l'année, soit près de deux fois plus qu'à la même période en 2025. Les hôpitaux accueillent désormais plus de 500 nouveaux patients chaque jour, mettant à rude épreuve un système de santé déjà fragilisé.

«Si le nombre de cas continue d'augmenter, nous aurons un problème de lits d'hôpitaux», prévient auprès du New York Times le Dr Kapila Kannangara, responsable de l'Unité nationale de lutte contre la dengue.

Selon les autorités sanitaires, cette flambée s'explique en partie par le cyclone qui a frappé le pays à la fin de l'année dernière. Les fortes pluies, les inondations et les nombreux glissements de terrain ont laissé derrière eux une multitude de points d'eau stagnante propices à la reproduction des moustiques.

«Après le cyclone, l'environnement était jonché de déchets et de gîtes larvaires, et les autorités locales ont mis beaucoup de temps à les nettoyer», explique le Dr Kannangara. Les opérations de reconstruction ont retardé l'élimination de ces foyers de reproduction, favorisant la propagation du virus.

Le pari des moustiques «Wolbachia»

Au-delà des mesures d'urgence, le Sri Lanka poursuit également une stratégie de long terme. Les autorités souhaitent développer l'utilisation de moustiques porteurs de la bactérie Wolbachia, capable de bloquer la transmission du virus de la dengue et de se transmettre aux générations suivantes.

Cette méthode a déjà produit des résultats encourageants à l'étranger. À Yogyakarta, en Indonésie, où ces moustiques ont été introduits en 2017, l'incidence de la dengue a chuté de plus de 75 %, selon le Programme mondial de lutte contre les moustiques. Dans le nord du Queensland, en Australie, cette stratégie est utilisée depuis plus d'une décennie et a pratiquement permis de faire disparaître la maladie.

Le Sri Lanka avait déjà testé cette technologie entre 2018 et 2021 dans deux secteurs de Colombo. Les autorités travaillent désormais à la création d'une usine destinée à produire ces moustiques à plus grande échelle, dans l'espoir de freiner durablement la propagation de la dengue.