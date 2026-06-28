Plusieurs personnes ont été blessées après que la foudre a frappé un arbre dans le parc Tosselilla Sommarland, en Suède.

Un violent orage a touché la région de la Scanie, dans le sud de la Suède, dimanche 28 juin. Plusieurs personnes ont été blessées après que la foudre a touché un arbre dans le parc Tosselilla Sommarland.

Les autorités sanitaires locales ont précisé qu'une femme de 45 ans avait été hospitalisée avec «des blessures graves». Deux autres personnes ont été transportées en ambulance, tandis que deux adultes et cinq enfants ont reçu des soins. «Tous présentent des blessures légères», a déclaré la région de Scanie dans un communiqué.

Des alertes aux orages en Suède

Un groupe qui passait à proximité a été atteint par les branches et débris qui sont tombés de l'arbre. Pourtant, la chaîne publique suédoise SVT a rapporté que le parc d'attractions avait anticipé l'orage et veillé à ce qu'aucun visiteur ne se trouve sur les installations ou dans les bassins du parc aquatique.

L'Institut météorologique et hydrologique suédois a émis, ce dimanche, des alertes aux orages et aux fortes précipitations dans une grande partie du sud de la Suède.