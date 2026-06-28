Au moins 50 personnes ont été interpellées par la police turque à Istanbul, alors que les manifestations étaient interdites pour la Marche des Fiertés.

Les manifestants ont bravé les interdictions de rassemblement à Istanbul, dans le cadre de la marche des Fiertés. Dimanche 28 juin, au moins 50 personnes ont été arrêtées par la police turque. Les principaux lieux de rassemblement avaient été bouclés par les forces de l'ordre, a précisé l'AFP.

La police avait renforcé la sécurité autour de l'emblématique place Taksim à Istanbul, en installant des barrières métalliques. La circulation du métro a également été restreinte dans plusieurs endroits du centre-ville.

Une journaliste arrêtée

L'une des personnes interpellées est la journaliste Muberra Unsal. «Les journalistes couvrant la marche des Fiertés à Istanbul sont confrontés de nouveau cette année à des entraves illégales. Bien qu'elle se soit identifiée d'une manière répétée comme journaliste, Unsal a été placée en détention», a écrit l'Union turque des journalistes sur X.

Les manifestants défendant la cause LGBTQIA+, qui se sont rassemblés dans plusieurs quartiers de la ville, ont proclamé leur intention de poursuivre leurs manifestations. L'association du Barreau d'Istanbul a déployé une grande banderole sur son bâtiment avec l'inscription : «Les droits LGBTQIA+ sont des droits humains.»

L'homosexualité n'est pas illégale en Turquie, mais la communauté LGBTQIA+ est souvent prise pour cible par le président Recep Tayyip Erdogan, qui l'accuse de la baisse de la natalité dans le pays. Depuis 2015, la Marche annuelle des Fiertés est presque systématiquement interdite.