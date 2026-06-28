«Une décision historique» : le gouvernement israélien reconnaît le génocide arménien

Le gouvernement israélien a approuvé à l'unanimité, ce dimanche 28 juin, la reconnaissance du génocide arménien, dans un contexte de vives tensions avec la Turquie.

Une provocation à l'égard d'Ankara. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, le gouvernement israélien a annoncé qu'il approuvait «à l'unanimité la proposition du ministre Gideon Saar de reconnaître le génocide arménien», dans un contexte de relations tendues avec la Turquie.

Les gouvernements israéliens successifs avaient jusqu'à présent évité de reconnaître officiellement le génocide arménien, notamment afin de préserver leurs relations avec la Turquie, autrefois l'un des plus proches partenaires stratégiques du pays dans la région.

La Turquie, qui accuse régulièrement Israël de perpétrer un génocide dans la bande de Gaza, rejette catégoriquement ce terme pour qualifier les massacres des Arméniens sous l'Empire ottoman pendant la Première guerre mondiale.

un devoir «MORAL ET CIVIQUE»

De son côté, le ministre Gideon Saar a estimé qu'il s'agissait d'«un devoir moral et un devoir historique» de reconnaître ce génocide arménien, qui est déjà reconnu par les gouvernements ou les parlements de nombreux pays, dont les Etats-Unis, la France et l'Allemagne.

«Il ne s'agit pas d'un acte de représailles face à l'hostilité ouverte, ainsi qu'à la terrible rhétorique et aux actes hostiles de la Turquie, sous la direction d'Erdogan, à l'encontre d'Israël», a ajouté le ministre israélien.

Par le passé, les relations entre Israël et l'Arménie s'étaient dégradées quand le ministère arménien des Affaires étrangères avait annoncé, en juin 2024, la reconnaissance de l'Etat de Palestine.