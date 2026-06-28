Venezuela : comment des smartphones Android ont permis d'alerter des millions de personnes quelques secondes avant les séismes

Au Venezuela, un système d’alerte sismique intégré aux smartphones Android a permis de prévenir des millions de personnes quelques secondes avant deux puissants tremblements de terre.

Mercredi, au Venezuela, des millions de personnes ont reçu une alerte de tremblement de terre sur leur smartphone Android quelques secondes avant les premières secousses.

Grâce aux capteurs intégrés dans des milliards de smartphones Android, Google est capable de détecter un séisme en quelques secondes et d'envoyer des alertes avant les secousses les plus violentes.

C'est notamment le cas de Jose Flores, qui se rendait au cinéma avec sa famille à Caracas lorsqu'un signal sonore a retenti sur le téléphone de son épouse. Six secondes plus tard, «le sol s'est mis à trembler», a-t-il témoigné au New York Times.

Le Venezuela ne dispose pourtant d'aucun système national d'alerte précoce. Les notifications ont été envoyées grâce au système Android Earthquake Alerts de Google, qui exploite les capteurs de mouvement présents dans les téléphones.

Les capteurs des téléphones remplacent les stations sismiques

Le fonctionnement repose sur les accéléromètres intégrés aux smartphones Android. Initialement conçus pour détecter l'orientation de l'écran, ces capteurs sont également capables d'enregistrer les faibles vibrations provoquées par les ondes sismiques.

© The New-York Times

Lorsque les premières ondes, appelées ondes P, atteignent la surface, les téléphones immobiles détectent ces vibrations et transmettent automatiquement les données aux serveurs de Google. Ceux-ci analysent simultanément les informations provenant de milliers d'appareils afin de confirmer qu'un séisme est en cours, d'en estimer la magnitude et de localiser son épicentre.

Selon les explications de Marc Stogaitis, ingénieur principal chez Google chargé du système d'alerte, au New York Times, «les premières vibrations ont été détectées seulement trois secondes après le début du séisme. Six secondes plus tard, l'algorithme avait confirmé l'événement et diffusait déjà les premières alertes.»

Plus de 11 millions de personnes prévenues

Le système a ensuite poursuivi son analyse en temps réel. Au fur et à mesure que le séisme gagnait en intensité, la zone d'alerte a été élargie.

Quelques secondes après un premier tremblement de terre de magnitude 7,2, un second séisme de magnitude 7,5 s'est produit, le plus puissant enregistré au Venezuela depuis 1900. Les deux événements ont été traités comme un seul épisode majeur.

Au total, 11,4 millions de personnes ont reçu une alerte, dont près de 1,4 million via le niveau d'urgence maximal, baptisé «Take Action», destiné aux zones exposées aux secousses les plus violentes.

Le système distingue plusieurs niveaux d'alerte, du simple avertissement aux notifications critiques qui s'affichent en plein écran et déclenchent une sonnerie forte.

Un réseau mondial de smartphones

Déployé depuis 2021, le système est aujourd'hui actif dans 98 pays. Il s'appuie sur le fait qu’environ 70 % des smartphones dans le monde fonctionnent sous Android, ce qui permet de constituer un réseau de détection massif, même dans des régions dépourvues de systèmes sismiques nationaux.

Les téléphones immobiles détectent les premières ondes P, plus rapides mais moins destructrices, puis transmettent les données. L'agrégation de milliers de signaux permet ensuite d'estimer la localisation et la magnitude avant l'arrivée des ondes S, plus lentes mais plus destructrices.

Jose Flores explique que lui et sa famille ont d'abord cru que les mauvaises routes de Caracas étaient à l'origine des secousses. Ce n'est qu'en voyant les lampadaires osciller qu'ils ont compris la gravité de la situation. «Recevoir cette alerte est très utile. On a presque l'impression qu'elle prédit le tremblement de terre», a-t-il confié.