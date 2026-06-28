Voici les 10 ascenseurs les plus spectaculaires du monde

Que ce soit sous la mer, en plein cœur d'une ville ou à flanc de falaise, certains ingénieurs des quatre coins du monde n'ont pas manqué d'imagination pour concevoir des ascenseurs plus qu'originaux.

Écosse, Chine, États-Unis… Certains ascenseurs ont été construits dans des lieux insolites, parfois même dans des endroits complètement improbables. Prouesses technologiques ou esthétiques, ils attirent chaque année des millions de visiteurs. Voici les lieux les plus exceptionnels.

l'Avicii Arena à Stockholm (Suède)

Le haut du dôme est situé à 130 mètres de hauteur. Jonathan Nackstrand/AFP

La salle omnisports et de spectacles, qui porte le nom du DJ suédois depuis 2021, peut accueillir jusqu'à 16.000 personnes. Connue pour être l'un des plus grands bâtiments sphériques au monde, l'Avicii Arena de Stockholm est équipée depuis seize ans de deux ascenseurs extérieurs installés sur des rails, permettant d'accéder au sommet du dôme, situé à 130 mètres de hauteur.

La roue de Falkirk (Ecosse)

La roue de Falkirk est une innovation se situe à 35 mètres de hauteur. Karen Deakin / Robert Harding Heritage / robertharding via AFP

La roue de Falkirk est le seul ascenseur rotatif pour bateaux au monde. Haute de 35 mètres, cette structure relie le Forth and Clyde Canal à l'Union Canal, près de la ville de Falkirk.

la forêt-noire à Rottweil (Allemagne)

La tour TK-Elevator se situe en plein milieu de la forêt noire allemande. Silas Stein / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Des ascenseurs en plein cœur de la Forêt-Noire allemande. La tour d'essai TK Elevator, haute de 246 mètres, offre un paysage pour le moins insolite. Cette immense structure sert à tester, certifier et contrôler des ascenseurs à grande vitesse.

Le Bailong elevator (Chine)

Le Bailong Elevator se situe dans la province de Hunan. Fang dongxu / Imaginechina / Imaginechina via AFP

Et si vous preniez un ascenseur à flanc de falaise ? C'est possible dans le parc forestier national de Zhangjiajie, dans la province du Hunan. Avec ses 326 mètres de hauteur, le Bailong Elevator est l'un des ascenseurs extérieurs les plus hauts au monde. Il offre une vue spectaculaire sur la chaîne de montagnes de Wuling.

le Hammetschwand (suisse)

L'ascenseur donne une vue imprenable sur le lac suisse. Markus Lange / Robert Harding RF / robertharding via AFP

C'est un ascenseur avec vue sur le lac des Quatre-Cantons et les Alpes suisses. L'ascenseur du Hammetschwand a été construit entre 1903 et 1906 à flanc de falaise, sur le Bürgenstock. Situé à 1.152 mètres d'altitude, il offre une vue à couper le souffle grâce à ses parois en verre.

SAnta JUsta (portugal)

L'ascenseur de Santa Justa a été conçu par un ingénieur portugais, élève d'un certain Gustave Eiffel...Frank Fell / Robert Harding RF / robertharding via AFP

En plein cœur de la capitale portugaise se dresse l'ascenseur de Santa Justa. Cet élévateur, haut de 45 mètres, a été construit entre 1898 et 1902 par l'ingénieur portugais Raoul Mesnier de Ponsard, élève d'un certain Gustave Eiffel.

la skylon tower (Canada)

La Skylon Tower se situe quasiment à la frontière américano-canadienne. Domenico Cippitelli / NurPhoto / NurPhoto via AFP

L'ascenseur de la Skylon Tower est situé juste en face des chutes du Niagara, du côté canadien. Avec ses 236 mètres de hauteur, la tour offre une vue à couper le souffle.

la tour Eiffel (france)

Seulement deux ascenseurs sont encore en activité sur les cinq initiaux. BLANCHOT Philippe / hemis.fr / hemis.fr / Hemis via AFP

Lors de son inauguration à l'Exposition universelle de 1889, la tour Eiffel possédait cinq ascenseurs. Aujourd'hui, il n'en reste plus que deux, situés dans les piliers Est et Ouest. Ces derniers parcourent pas moins de 103.000 km chaque année, soit l'équivalent de deux fois et demie le tour de la Terre, selon les chiffres du site officiel de la Dame de fer.

le Gateway arch (états-unis)

Ce monument rend hommage à l'ancien président des États-Unis, Thomas Jefferson. ANGELA WEISS / AFP

C’est une prouesse technologique située à Saint-Louis, dans le Missouri. Cette arche en acier, mesurant 192 mètres de haut, abrite des ascenseurs en forme d’œufs. Le monument a été construit en 1965 en hommage à Thomas Jefferson, le 3ᵉ président des États-Unis.

Tauchgondel (allemagne)

Après des falaises, une forêt, sur un lac, voici un ascenseur sous la mer Baltique. Cet élévateur sous-marin se situe sur la côte nord-est de l'Allemagne, à Tauchgondel. Il peut descendre à plus de quatre mètres de profondeur.