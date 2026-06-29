Canicule : qu'est-ce que le «modèle espagnol», qui adapte les horaires des salariés durant l’été ?

Face aux épisodes caniculaires de plus en plus récurrents et intenses, le ministre du travail réfléchit à adapter les journées de travail, en prenant exemple sur le modèle espagnol.

Difficile de travailler sous une chaleur de plomb, surtout pour les métiers du bâtiment, des transports, de l'agriculture ou encore de la restauration. Raison pour laquelle certains gouvernements étrangers adaptent leurs horaires en fonction des températures. C'est le cas de l'Espagne. La France pourrait bientôt faire de même, a laissé sous-entendre le ministre du travail, Jean-Pierre Farandou, ce lundi 29 juin sur FranceInfo.

Face aux épisodes caniculaires de plus en plus fréquents, la France doit réussir à jongler entre travail et fortes chaleurs pour ne pas «mettre le pays à l'arrêt».

Un «voyage d'étude» en Espagne de deux/trois jours sera proposé aux partenaires sociaux afin de comprendre comment la société espagnole s'est adaptée à la canicule.

des bienfaits reconnus

De juin à septembre, les Espagnols délaissent les journées traditionnelles 9h/18h pour travailler plus tôt et plus intensément. Les salariés commencent à 7h ou 8h et finissent à 14h ou 15h. Ils enchaînent sans pause-déjeuner, d'où la caractérisation de «journées intensives».

Cette mesure n'est pas inscrite dans la loi espagnole mais repose plutôt sur des accords individuels effectués sein de chaque entreprise. Plus de la moitié des entreprises auraient déjà adopté ce système. Outre ses bienfaits protecteurs, ces accords permettraient d'augmenter la productivité.

Les entreprises ont également pour obligation d'encadrer les températures dans les bureaux, entre 17 et 27. L'Espagne a également instauré un congé climatique de quatre jours.

non au congé climatique

Un groupe paritaire avec les partenaires sociaux pour anticiper les prochaines crises sera organisé dès l'automne. Jean-Pierre Farandou, souhaiterait également y évoquer l'idée de réorganiser des événements sportifs et culturels afin d'éviter leur annulation à la dernière minute.

Le ministre du travail s’est, en revanche, prononcé contre l’idée de déterminer un seuil de température au-delà duquel il faudrait stopper le travail, ou encore celle d’un congé climatique.