Christophe Gleizes : il y a un an, le journaliste français était incarcéré en Algérie

Il y a un an jour pour jour, le journaliste sportif Christophe Gleizes était incarcéré en Algérie. Le Français espère toujours une grâce présidentielle.

Un triste anniversaire. Ce lundi 29 juin marque la première année d'emprisonnement du journaliste sportif Christophe Gleizes en Algérie. Arrêté en mai 2024 alors qu’il préparait un reportage sur le club de football de la JSK (Jeunesse sportive de Kabylie), il avait été condamné par le tribunal de Tizi Ouzou à sept ans de prison pour «apologie du terrorisme», une peine confirmée en appel en décembre dernier.

Le 3 juin 2026, une lueur d’espoir s’est présentée à la famille de Christophe Gleizes lorsque ses avocats ont fait savoir dans un communiqué sur Facebook que la Cour de cassation avait «définitivement statué» sur son dossier à la fin du mois de mai. En effet, l’institution a «pris acte du désistement du pourvoi» de Christophe Gleizes et a «rejeté au fond» un autre recours introduit par le parquet.

«Le débat juridictionnel étant désormais clos, l'avenir de Christophe Gleizes relève à présent des prérogatives discrétionnaires du président» Abdelmajid Tebboune, ont ajouté ses avocats à propos de la grâce du journaliste réclamée par sa famille. En Algérie, les présidents accordent traditionnellement leurs grâces lors des fêtes religieuses musulmanes et aussi à l'occasion de la fête du 5 juillet, qui célèbre l'indépendance du pays acquise au terme de 132 ans de colonisation française et huit années d'une guerre sanglante (1954-1962).

Cette annonce a résonné comme un soulagement pour Sylvie Godard, la mère du journaliste, tout comme pour le monde du football qui espère revoir ce dernier dans les gradins des stades.

Soutien de la FIFA

Alors que la Coupe du monde bat son plein outre-Atlantique, les acteurs du sport se sont mobilisés pour Christophe Gleizes, collaborateur des magazines So Foot et Society. Le 11 juin, Reporters sans frontières (RSF) avait annoncé son accréditation à l’événement par la Fédération internationale de football (FIFA).

La veille, le président de l’institution sportive, Gianni Infantino, a dit espérer que le journaliste français obtienne une grâce présidentielle et puisse assister à cette édition du Mondial. «Il y a un siège libre. (...) J'espère vraiment que dans un grand acte d'humanité, on lui accordera une grâce présidentielle et qu'il pourra même nous rejoindre pendant la Coupe du monde», a-t-il déclaré.

Outre la FIFA, les journalistes sportifs se sont aussi rassemblés pour soutenir leur confrère. Lors de la conférence de presse portant sur la rencontre France-Sénégal, ils ont par exemple porté des écharpes rouges entourées de barbelés avec la mention «Free Gleizes».

Source de tensions diplomatiques

L’arrestation de Christophe Gleizes est intervenue dans un contexte de relations franco-algériennes très tendues. Son dossier fait d’ailleurs encore partie des points de tensions principaux entre Paris et Alger. Il a d’ailleurs été évoqué début juin lors d'une rencontre dans la capitale française entre le ministre de l'Intérieur algérien Saïd Sayoud et son homologue français Laurent Nuñez.

Plus tôt encore, lors du retour de Stéphane Romatet, l'ambassadeur de France en Algérie sur place, l’affaire Christophe Gleizes avait été annoncée comme «prioritaire» par Emmanuel Macron qui entend «restaurer un dialogue efficace» avec le pays.

Pour comprendre les débuts de cette crise, il faut remonter à l’été 2024 lorsque le président français avait apporté son soutien au plan d'autonomie sous «souveraineté marocaine» du Sahara occidental. L'Algérie, qui soutient les indépendantistes du Front Polisario, avait immédiatement rappelé son ambassadeur en France.

Depuis février dernier, un dégel a été amorcé après les visites de trois ministres français dont Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur, Alice Rufo, ministre déléguée aux Armées et aux anciens combattants et Gérald Darmanin, ministre de la Justice.