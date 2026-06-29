États-Unis : une vague de chaleur extrême atteignant 46 °C pourrait perturber le Mondial de football

Les États-Unis s'apprêtent à subir cette semaine une intense vague de chaleur, avec des températures ressenties pouvant atteindre 46°C. Cet épisode pourrait perturber le Mondial de football et les célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance américaine.

Une chaleur étouffante au pays de l'Oncle Sam. Les Etats-Unis devraient être frappés cette semaine par une intense vague de chaleur qui pourrait battre des records de températures localement et affecter le Mondial de football tout comme les célébrations du 250e anniversaire du pays.

«Une vague de chaleur record et dangereuse va s'étendre cette semaine sur les deux tiers est du pays», ont prévenu les services météorologiques américains (NWS) sur X.

⚠️ Extreme Heat Risk ⚠️



The latest NWS HeatRisk highlights major to extreme heat impacts across the region from Wednesday through Friday.



Afternoon temperatures near 100°, combined with tropical humidity, will push feels-like temperatures close to 110° in many locations. pic.twitter.com/pKIecAICvZ — Ryan Hanrahan (@ryanhanrahan) June 29, 2026

Selon leur site, des températures supérieures à 30°C sont attendues dans la plupart des Etats «du centre et de l'est des États-Unis».

Combinées à un taux d'humidité élevé, les températures ressenties pourraient atteindre localement entre 40 et 46°C.

Selon NBC News, environ 142 millions de personnes étaient placées sous alerte canicule dimanche, un nombre qui devrait augmenter au fur et à mesure que cette vague de chaleur s'étend.

DES RISQUES CONSIDérés comme extrêmes

Dans le pays, une majorité de bâtiments sont équipés de systèmes de climatisation et de refroidissement. Mais le NWS a averti que la combinaison de températures extrêmes en journée, et d'un «rafraîchissement nocturne limité», «augmentera le risque de maladies liées à la chaleur, en particulier pour les populations vulnérables et celles ne disposant pas d'un système de climatisation adéquat».

A partir du milieu de semaine, une grande partie de la côte est, dont de grandes villes comme New York et Washington, devrait ainsi être soumise à un risque de chaleur considéré «important à extrême» par les autorités météorologiques américaines.

Cet épisode caniculaire devrait se poursuivre au moins jusqu'au week-end et affecter une importante portion du pays le samedi 4 juillet, date de fête nationale.

Alors que les Etats-Unis s'apprêtent à célébrer en grande pompe les 250 ans de la déclaration d'indépendance, cette vague de chaleur pourrait enrayer les célébrations.

Menace sur la Coupe du monde

Cette canicule pourrait également menacer la Coupe du monde de football, qui se déroule actuellement aux Etats-Unis ainsi qu'au Canada et au Mexique.

Si quelques stades américains du Mondial sont équipés d'un toit, de la climatisation ou des deux (à Atlanta, Dallas, Houston, Los Angeles et Vancouver), beaucoup sont à ciel ouvert. Cette vague de chaleur pourrait donc exposer les joueurs tout comme les spectateurs à des températures accablantes.

Partout dans le monde, les vagues de chaleur deviennent plus intenses et plus fréquentes en raison du changement climatique, principalement causé par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz. La canicule historique qui s'est abattue sur une grande partie de l'Europe en est un exemple.