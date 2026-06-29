Guerre en Ukraine : vers une nouvelle mobilisation générale envisagée par Vladimir Poutine ?

Face à un nombre de décès que n'avait pas envisagé le Kremlin, Vladimir Poutine envisagerait une nouvelle mobilisation générale pour garnir les rangs de son armée après déjà quatre ans de guerre en Ukraine.

Le président russe espère que les prochaines élections permettront de faire passer son projet. Après plus de quatre ans de guerre en Ukraine, la Russie, qui ne progresse plus depuis des mois sur le théâtre des opérations, espère donner un énième souffle à son armée.

À en croire la presse britannique notamment The Telegraph, qui se base sur des médias russes, le président Vladimir Poutine entend recruter de nouveau et pallier aux dizaines de milliers de décès et de blessés, près de 30.000 par mois selon plusieurs sources.

Huit d'entre-elles, au sein de la présidence russe, auraient d'ailleurs fait savoir auprès de deux médias indépendants, Vazhnyye Istorii et Verstka, que l'idée d'une mobilisation générale est sur la table pour la première fois depuis 2022, et qu'elle pourrait intervenir après les élections de la Douma, la chambre basse de l'Assemblée fédérale de Russie, prévues en septembre.

500.000 morts depuis quatre ans

Si le recours à la mobilisation a germé du côté du Kremlin, c'est dans un premier temps pour faire face au nombre stratosphérique de pertes dans les rangs de Moscou, soit près de 500.000 depuis 2022, mais aussi en réponse à une diminution drastique des recrutements. A noter que pour l'heure, les Nations Unies ont recensé plus de 43.600 victimes civiles et plus de 12.900 morts, «mais reconnaissent que le bilan réel est très probablement plus élevé», indique l'entité.

En effet, selon les données recueillies par Verstka, le nombre de recrues s'engageant pour combattre en Ukraine a diminué de plus d'un tiers ce printemps par rapport à l'année précédente.

L'idée de recruter davantage de personnes marginalisées, tels que des prisonniers, des débiteurs ou encore des personnes immigrées, est également à l'étude au Kremlin.

Des recrutements étrangers

De son côté, Kiev redoute que la Russie n'aille recruter des soldats à l'étranger, à hauteur de 18.500 soldats, alors qu'au moins 27.000 ressortissants de 130 pays différents se sont engagés dans l'armée russe depuis 2022.

Parmi les nationalités représentées, des Nord-coréens ont été envoyés en Ukraine. En décembre 2025, on dénombrait pas moins de 600 morts chez les envoyés de Pyongyang.

Grand soutien de Vladimir Poutine, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un pourrait éventuellement proposer une nouvelle aide à la Russie sur le plan militaire, tandis que de son côté, Volodymyr Zelensky espère lui-aussi augmenter les forces militaires ukrainiennes.

Il proposerait des salaires très élevés, s'approchant parfois de 6.000 euros par mois, et mise aussi sur une arrivée de 10.000 soldats étrangers en provenance de 70 pays.