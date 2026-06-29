La Russie pourrait attaquer l'OTAN, une fois le cas de l'Ukraine réglé, avancent les Pays-Bas

Le ministère néerlandais de la Défense, dans son rapport annuel sur la stratégie de défense publié ce lundi 29 juin, a averti que la Russie pourrait attaquer l’OTAN un an après la fin de la guerre en Ukraine.

La Russie pourrait lancer une campagne militaire «limitée» contre un pays de l’OTAN, ont averti ce lundi les Pays-Bas dans leur rapport annuel sur leur stratégie de défense. Plus précisément, «les services de renseignement néerlandais estiment que la Russie se prépare à une confrontation à long terme avec l'Europe», a expliqué ce document.

Le ministère néerlandais de la Défense a déclaré que l’Europe se trouvait actuellement dans une «zone grise» entre paix et guerre.

Sommet de l’OTAN

Les membres de l’OTAN se préparent au prochain sommet qui se tiendra les 7 et 8 juillet prochains dans la capitale turque, Ankara. Le sujet de la menace russe sera donc au centre des préoccupations lors de cette rencontre. Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a déjà déclaré que la Russie «pourrait être prête à recourir à la force militaire contre l’OTAN d’ici à cinq ans».

Alors, les Pays-Bas commencent déjà à prendre leurs précautions. Ils se sont engagés à augmenter leurs investissements dans le domaine de la défense, notamment au niveau des armes sans pilote.

Dans cette optique, les Pays-Bas ont annoncé leur intention de mettre en place un «laboratoire de développement» spécial chargé de concevoir et de construire des drones de combat, entre autres. Pour contrer ces menaces, ils ont pour objectif, d'ici à 2031, de disposer de la moitié de leurs capacités opérationnelles sans pilote.

Pour finir, la ministre de la Défense néerlandaise, Dilan Yesilgoz, a déclaré que «la question était de savoir si l’Europe et les Pays-Bas seront suffisamment forts à temps pour protéger notre liberté, notre sécurité et notre mode de vie».