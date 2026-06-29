«Lucegate» : Ferrari se sépare de son directeur marketing après le lancement raté de sa voiture électrique

Un mois après la sortie de sa première voiture 100% électrique, la Luce, Ferrari s’est séparé de son directeur marketing Enrico Galliera. Dévoilé en mai 2026, ce modèle n’a pas convaincu les fans de longue date du constructeur italien.

Simple coïncidence ou sanction ? Un mois après avoir présenté la Luce, voiture 100% électrique, Ferrari a annoncé le départ de son directeur marketing et commercial, Enrico Galliera, après seize années de collaboration. Un changement plutôt anodin, mais qui intervient à un moment délicat pour le constructeur italien.

Officiellement, ce départ n’a aucun lien avec l’accueil mitigé réservé à la Luce, première voiture Ferrari 100% électrique dévoilée entre octobre 2025 et mai 2026.

Remplacé par l'ancien directeur général de BMW Group Italy

Dans un communiqué, la marque évoque la volonté d’Enrico Galliera de «se lancer dans un nouveau chapitre» de sa carrière, alors que le modèle, très attendu, n’a pas fait l’unanimité auprès des fans, surpris notamment par son design.

Qu'il s'agisse d'une pure coïncidence de calendrier ou d'une véritable sanction de la part du constructeur à l'égard de son directeur du marketing, Enrico Galliera sera bel et bien remplacé ce mercredi 1er juillet par Massimiliano Di Silvestre, ancien président et directeur général de BMW Group Italy.

Pour ceux qui ont été séduits par le design de la Luce, elle peut s'acquérir pour la somme de 550.000 euros et sera livrée à partir du quatrième trimestre 2026.