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Mexique : surnommé «Batman», un homme suspecté de ligoter des voleurs présumés à des lampadaires recherché

La police de Jalisco a ouvert une enquête pour retrouver ce mystérieux justicier. [@KRONIKInsights / X]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Au Mexique, un homme surnommé le «Batman mexicain» est recherché après avoir attaché à des lampadaires plusieurs voleurs présumés de motos.

Livrés à la vue de tous. Excédé par les vols de motos, un mystérieux justicier est recherché par la police dans l'État de Jalisco, au Mexique. Surnommé le «Batman mexicain», il est soupçonné d'avoir capturé plusieurs voleurs présumés avant de les attacher à des lampadaires.

D'après The Sun, ce dernier, depuis le 13 juin, traque des voleurs présumés de motos avant de les ligoter avec du ruban adhésif. Il leur dessine ensuite des moustaches de chat sur le visage, comme une signature.

au moins cinq victimes

Au cours des deux dernières semaines, au moins cinq voleurs présumés ont été recensée. Le mot «ratero» («voleur» en espagnol) était inscrit sur leur visage. Les motos que ces hommes étaient soupçonnés d'avoir dérobées se trouvaient à proximité.

Les autorités rappellent toutefois que ces hommes sont considérés comme des victimes dans cette affaire. Plusieurs présentaient des blessures, certaines ensanglantées en plus de contusions. Tous ont été détachés puis pris en charge.

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La police de Jalisco a ouvert une enquête pour retrouver ce mystérieux «justicier». Les enquêteurs disent avoir identifié deux véhicules susceptibles d'être liés à ces expéditions punitives.

MexiquePoliceJusticierbatman

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