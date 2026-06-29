Cinq personnes ont été tuées par balles ce lundi lors d'une fusillade à Stade, en Basse-Saxe allemande, selon un bilan provisoire. Une importante opération de police est en cours, deux personnes ont été arrêtées, selon la police.

Un véritable drame. Au moins cinq personnes ont été tuées par balles ce lundi à Stade, une ville du nord de l'Allemagne, lors d'une fusillade. Deux personnes ont été interpellées.

+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++

Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!

Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOzpic.twitter.com/12fvSVxH8I — Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026

Dans un communiqué diffusé sur WhatsApp, la police a confirmé que «dans le cadre des opérations de recherche et d’intervention immédiatement mises en place, deux personnes présumées impliquées, dont le tireur, ont pu être interpellées».

Selon le quotidien Bild, s'appuyant aussi sur des médias locaux, les faits se sont produits dans un centre d'aide à la jeunesse. La police appelle la population à éviter le secteur concerné, même s'il n'y a «plus aucun danger».