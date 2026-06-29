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Une fusillade fait au moins cinq morts en Allemagne, deux suspects arrêtés

«Veuillez éviter le secteur !» a publié la police de Lüneburg sur la plate-forme X [© REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Cinq personnes ont été tuées par balles ce lundi lors d'une fusillade à Stade, en Basse-Saxe allemande, selon un bilan provisoire. Une importante opération de police est en cours, deux personnes ont été arrêtées, selon la police.

Un véritable drame. Au moins cinq personnes ont été tuées par balles ce lundi à Stade, une ville du nord de l'Allemagne, lors d'une fusillade. Deux personnes ont été interpellées.

Dans un communiqué diffusé sur WhatsApp, la police a confirmé que «dans le cadre des opérations de recherche et d’intervention immédiatement mises en place, deux personnes présumées impliquées, dont le tireur, ont pu être interpellées».

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Selon le quotidien Bild, s'appuyant aussi sur des médias locaux, les faits se sont produits dans un centre d'aide à la jeunesse. La police appelle la population à éviter le secteur concerné, même s'il n'y a «plus aucun danger».

AllemagneFusillade

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