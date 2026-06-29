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Une fusillade fait au moins six morts en Allemagne, deux suspects arrêtés

La police appelle la population à éviter le secteur concerné, même s'il n'y a «plus aucun danger». [© NEWS5/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Six personnes ont été tuées par balles ce lundi lors d'une fusillade à Stade, en Basse-Saxe allemande, selon un bilan provisoire. Une importante opération de police était en cours, deux personnes ont été arrêtées, selon la police.

Un véritable drame. Au moins six personnes ont été tuées par balles ce lundi à Stade, une ville du nord de l'Allemagne, lors d'une fusillade. Cinq victimes sont mortes sur place, une sixième est décédée de ses blessures à l'hôpital.

Deux personnes ont été interpellées. Pour l'instant, la piste de la «tragédie familiale» est privilégiée par la police. 

Dans un communiqué diffusé sur WhatsApp, la police a confirmé que «dans le cadre des opérations de recherche et d’intervention immédiatement mises en place, deux personnes présumées impliquées, dont le tireur, ont pu être interpellées».

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Selon le quotidien Bild, s'appuyant aussi sur des médias locaux, les faits se sont produits dans un centre d'aide à la jeunesse. La police appelle la population à éviter le secteur concerné, même s'il n'y a «plus aucun danger».

Un représentant de la mairie a pour sa part déclaré qu'un jardin d'enfants et une école étaient situés dans ce même quartier de Stade, et que ces sites n'avaient pas été visés.

«Nous sommes heureux que nos collaborateurs, les enfants du jardin d'enfants et de l'école primaire aillent bien, et je remercie les policières et policiers pour leur intervention», a affirmé dans un communiqué l'élu, Carsten Brokelmann, au nom de l'administration de la ville.

AllemagneFusillade

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