«Vyrivniuvach» : quelles sont ces bombes guidées, récemment larguées pour la première fois par l’armée ukrainienne ?

Selon le site d’information militaire ukrainien Militarnyi et la chaîne Telegram Soniashnyk, Kiev a récemment utilisé sa bombe longue portée Vyrivniuvach. Cette nouvelle technologie avait été dévoilée au salon Eurosatory, qui s’est tenu à Paris du 15 au 18 juin dernier.

Une première. D’après les informations du site ukrainien Militarnyi et la chaîne Telegram Soniashnyk, l’armée ukrainienne a pour la première fois utilisé sa bombe Vyrivniuvach sur des positions russes, d’après la vidéo publiée sur le réseau social.

Totalement conçue par Kiev, cette nouvelle technologie a récemment été larguée depuis un avion de chasse MiG-29. Dévoilé à l’occasion du salon parisien Eurosatory, dédié à la sécurité internationale, le système Vyrivniuvach a été immortalisé par les visiteurs, dont Jeff2146 (sur X), analyste spécialisé dans la Défense.

Les images ont ainsi montré une bombe destinée à des frappes de haute précision capable de porter une charge explosive de 250 kilos. Celle-ci a été développée par DG Industry via la plate-forme du gouvernement ukrainien pour l’innovation dans le secteur, Brave1.

🇺🇦 The Vyrivniuvach Glide Bomb from the Ukrainian company DG Industry as presented at Eurosatory. pic.twitter.com/dmv3DNpHSQ — Jeff2146🇧🇪 (@Jeff21461) June 15, 2026

Sa création intervient selon le média Kiévien Euromaidan Press, comme une réponse aux attaques intensives de la Russie et de sa bombe planante guidée KAB, capable de transporter 500 kilos de charge explosive.

De nombreuses innovations

Dans le détail, la Vyrivniuvach est composée de deux modules principaux : un bloc d'ailes doté de mécanismes de déploiement et de verrouillage, qui se fixe au corps de la bombe à l'aide de pinces, et un système abritant un outil de navigation et de guidage.

Did you catch the Ukrainian "Vyrivniuvach" glide bomb at Eurosatory?



Defense Express just dropped the analysis. Key takeouts:

◆ The construction layout is fundamentally different from Russia’s UMPK kits.

◆ The concept aligns closer to Western solutions like JDAM-ER, but has… pic.twitter.com/rp3k6RAAfV — BRAVE1 (@BRAVE1ua) June 16, 2026

Selon les visuels partagés par Jeff2146, cette nouvelle bombe bénéficierait d’une portée de 130 kilomètres. Une distance qui dépend tout de même des paramètres de vol de l’appareil porteur. Par exemple, le GBU-39 (ou SDB) américain, largué à une vitesse supersonique depuis une altitude de 15 kilomètres, parcourt 137 km.

La Vyrivniuvach est donc jusqu’à aujourd’hui l’une des armes à plus haute précision de Brave 1. Elle rejoint un portfolio bien fourni incluant des missiles, des systèmes anti-Shahed, des drones maritimes, des drones en essaim ou encore des systèmes anti-KAB. L’existence de cette bombe avait été révélée en mai dernier par le ministère ukrainien de la Défense qui s’était procuré un lot expérimental pour des tests d’évaluation dans des conditions de combat.